-Özdemir: ''Fenerbahçe camiası yapılanları unutmaz'' İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, ''Özellikle son yıllardaki büyük gelişimimiz ve atılımlarımızdan rahatsız olan bir takım çevrelerin, bu çıkışımızı engelleyebilmek adına futbol sisteminin kaosa girmesini dahi göze alarak yazdıkları senaryonun uygulanması, Türk sporunu büyük bir çıkmaza sokmuştur'' dedi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, Yüksel Günay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporunu okuyan başkan vekili Özdemir, daha önce yapılması planlanan ancak Lefter Küçükandonyadis'in vefatı nedeniyle ertelenen basın toplantısında verecekleri mesajları aktardı. 2011 yılının Fenerbahçe için muhteşem sportif başarıların yaşandığı, 5 branşta tarih yazdıkları bir sezon geçirdiklerini, yılın ikinci yarısından itibaren başlayan sürecin ise Türk futbolunu olumsuz etkilediğini, gün geçtikçe daha da büyüyen bir kaosun içine sürüklediğini savundu. ''Fenerbahçe Kulübü'nün bu süreçte maruz kaldığı haksız suçlamalar ve saldırıların camiayı derinden yaraladığını'' ifade eden Özdemir, ''Özellikle son yıllardaki büyük gelişimimiz ve atılımlarımızdan rahatsız olan bir takım çevrelerin, bu çıkışımızı engelleyebilmek adına futbol sisteminin kaosa girmesini dahi göze alarak yazdıkları senaryonun uygulanması, Türk sporunu büyük bir çıkmaza sokmuştur'' diye konuştu. Kamuoyuna seslendiğini ifade eden Özdemir, ''Buradan açık yüreklilikle tüm kamuoyuna sesleniyorum. Fenerbahçe camiası bu yapılanları unutmaz ve unutmayacaktır'' dedi. Bu süreçte tarafsız olması gereken bazı siyasetçiler, bakanlar ve milletvekillerinin ''Linç kampanyasına bilinçli veya bilinçsiz dahil olduğunu'' kaydeden Özdemir, süreç boyunca tutarsız açıklamalarla, günden güne değişen tavırlarla karşılaştıklarını kaydetti. TFF yönetiminin resmi açıklamasının tam aksine hareket edip Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden men ettiğini anlatan Özdemir, ''Futbolcularımızın kariyeriyle oynadı, milyonlarca avro kaybımız oldu, yıldız futbolcularımızı bedelleri altında rakamlara elden çıkarmak durumunda kaldık, borsada işlem gören hisselerimiz ciddi değer kayıpları yaşadı. Bu listeyi bu şekilde uzatmak mümkün ve fakat sıralamakla son bulmayacak. Ne var ki tüm bunların karşısında, milyonlarca Fenerbahçelinin kalbindeki büyük Fenerbahçe sevgisi, yaşatılanlara tepkisi camiamızı dimdik ayakta tuttu, futbolcularımıza, sporcularımıza ve biz yöneticilere güç verdi'' şeklinde konuştu. Kulübe, başkana ve yöneticilere isnat edilen suçlar ne olursa olsun, camialarına reva görülen muameleyi hiçbir şekilde hak etmediklerini kaydeden Özdemir, bunu kabul etmeyeceklerini söyledi. Futbol takımının Şampiyonlar Ligi'nden men kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) açtıkları 45 milyon avro talepli davayı hatırlatan Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA'yı hukuka aykırı davranışlardan ötürü dava ettiklerini ifade etti. Fenerbahçe Kulübü olarak 58. madde hükümlerinin değiştirilmesini kesinlikle istemediklerini vurgulayan Nihat Özdemir, ''58. maddenin tartışılması Fenerbahçe'nin gündemi değildir. Biz kendimizi biliyoruz, kendimize inanıyoruz ve Türk adaletine de güveniyoruz. Yarım puan dahi silinmesini kabul etmiyor, Kulüpler Birliği'nin ilgili önerisini de doğru bulmuyoruz'' diye konuştu. Özdemir'in bu sözleri uzun süre alkışlandı. -''Soruşturmanın yangından mal kaçırır gibi yapılması sakıncalı ve manidar''- 6222 sayılı kanun için ''Aziz Yıldırım için değişiyor'' söylentilerinin çıkarıldığını kaydeden Özdemir, aynı durumun 58. madde için uygulanmak istediğini aktararak özetle şunları kaydetti: ''Biz adil yargılanma istiyoruz. Adı geçen herkes için adil yargılanma talep ediyoruz. TFF kurullarının vereceği bir karar nedeniyle kişilerin, mahkemeye savunma hakları ellerinden alınmış bir şekilde çıkmasını istemiyoruz. TFF tarafından yürütülecek idari soruşturmanın sağlıklı bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Tam 93 kişiyi, bir çok kulübü, bir çok karşılaşmayı kapsayan bu soruşturmanın adeta yangından mal kaçırır gibi yapılmasını son derece sakıncalı ve manidar buluyoruz.'' -Lutfi Arıboğan ve İlhan Helvacı'ya tepki- UEFA yetkilisi Pierre Cornu'nun ifadesini geri çekmek üzere Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuruda bulunduğunu hatırlatan Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Lutfi Arıboğan ile yönetim kurulu üyesi İlhan Helvacı'nın Cornu hakkında hiçbir girişimde bulunmadığını belirterek şunları söyledi: ''Cornu ifadesini geri çekmek üzere CAS'a başvuruda bulunmuştur. Bu başvuruya TFF internet sitesinden, sanki söz konusu ifadede adı geçen TFF yetkilileri aklanmışcasına yer verilmiştir. Böyle bir talebin hukuk ciddiyeti ile bağdaşmayacağını vurgulayan ve konuya CAS talimatları ışığında müdahale eden avukatlarımız, söz konusu ifadenin kaldırılmasının önüne geçmiştirler. Şimdi tekrar soruyoruz: İfade dosyada ve UEFA savunmasının bir parçası olarak tüm varlığını korurken, bu ifadenin yalan olduğunu ve sayın Cornu hakkında dava açacaklarını söyleyen TFF yetkilileri Lutfi Arıboğan ve İlhan Helvacı bugüne kadar hangi adımları atmışlardır? Cevabını biz verelim: Henüz hiçbir bir girişimde bulunmamışlardır. Buna rağmen, kulübümüz ve Türk futbolu ile ilgili tarihi dönemece geldiğimiz noktada halen bu kişilerin en can alıcı görüşmelerde boy gösteriyor olmaları kabul edilemez.'' Fenerbahçe'nin neye göre Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmediğini soran Özdemir, ''Sayın Cornu'nun ifadelerinde yer alan TFF yetkililerinin beyanlarına göre mi, yoksa o tarihte henüz yazılmamış olan ve adı üstünde bir takım iddialardan oluşan iddianameye göre mi? Kaldı ki bu değerlendirmeyi yaparken, iddianamenin de en nihayetinde subjektif bir metin olduğunu ve hukuken gerçeklerin savunmada dinlendikten sonra mahkeme kararı ile ortaya çıkacağını aklımızdan çıkarmayalım'' diye konuştu.