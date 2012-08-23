Özdemir Erdoğan: 3 dönemdir AKP'ye oy veriyorum

A Haber’de Selin Ongun’un sunduğu Bi Sormak Lazım programı Özdemir Erdoğan’ı konuk etti. CHP’nin şarkılarına talip olduğu Özdemir Erdoğan, programda, üç dönemdir AK Parti’ye oy verdiğini dile getirdi. Son Albümü Ankara’nın Taşına Bak’ın uyarı niteliğinde olduğunu da söyleyen Erdoğan, Türkiye’deki sanatçıların özgün olmadığını söyleyerek, "Sezen Aksu olmasa söyleyecek şarkı olmazdı" dedi.

'3 döenmdir AKP'ye oy veriyorum'

Benim bir etik anlayışım var. Beni çağıran veya benimle görüşmek isteyen kişi her şeyden evvel bu ülkeyi yöneten kişi. Bu insan, bu ülkede, iyi niyetle şeyler yapmaya çalışıyor. Benim buna bir katkım olmasın mı? Bu adam benim düşmanım mı? Hayır düşmanım değil. 80-90 senedir bu ülkeyi yöneten kişilere şöyle bir bakıldığı takdirde, ne hatalar, ne kadar yanlış işler var. Bunları görmeyecek miyiz? Hayır, göreceğiz, ama yine seveceğiz. Ayrıca bir yanlış enformasyon var. Ben üç senedir AK Parti’ye oy veriyorum. Ben bir kere yapı olarak, Müslümanlığı sosyal demokratlıkla hatta daha ileri giderek komünizmle bile çok bağdaştırırım. Müslümanlıkta şöyle bir şey vardır, aşırı tüketmeme, dünya kaynaklarını daha ekonomik kullanma, mütevazı yaşama, gösterişten, tüketimden uzak yaşam. Yiyiniz içiniz israf etmeyiniz. İnsanlar bunu kendi gönül rızalarıyla yapıyorlar.

'Ankara'nın taşına bak albümü uyarıdır'

Ankara’nın taşına bak albümü AK Parti’ye uyarı niteliği taşıyor. İyi niyetle yaptığınız, demokratikleşme, kardeşlik gibi teşebbüsleriniz bazı çevreler tarafından kabul edilmiyor. O zaman siz ne yapılacaksa bundan sonra konuşmayın, yapın. Büyük bir devlet ışığı içerisinde ne gerekiyorsa yapın. Ne gerekiyorsa yapın. Her gün ölmektense, her gün ölenle ölmektense, bir kere ölelim, ama bu büyük bir ızdırap halini aldı. Büyük devlet olarak ne gerekiyorsa yapalım.

'Sezen Aksu olmasa söyleyecek şarkı olmazdı'

Bizim ülkemiz gibi gibi ülkesi. Dünyanın en güzel taklitlerinin yapıldığı, çantaların markaların yapıldığı bir gibi gibi ülkesi. Maalesef sanatçılarımız da bundan kendilerini soyutlayamıyorlar. Hâlbuki bana sorarsanız Nilüfer’in sesi o kadar kendine özgü, o kadar güzel bir sestir ki. Ajda o kadar güzel şarkı söylemesini bilir ki aslında. Ama dediğim gibi o kendisini tamamen batının rol modelliğine soyutlamış ve onlar gibi olmak isteyen, Onlar gibi olup Türk kadınına rol modellik yapan ve bunda da önemli bir şekilde başarılı olan bir kadın. Sezen Aksu için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Sezen Aksu çok özel bir insan. Sezen Aksu olmasaydı Türkiye’de bir sürü insan söyleyecek şarkı bulamazdı.