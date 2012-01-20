Özdemir, bir ay önceki sözlerinden neden döndü?

AHMET KÜÇÜK - T24



Fenerbahçe 1 ayda neden karar değiştirdi?



Daha önce 58. maddenin değiştirilmesini savunana Fenerbahçe Asbaşkanı Nihat Özdemir, "58. maddenin hükümerlinin değiştirlmesini kesinlikle istemiyoruz" diyerek, daha önce karşı karşıya geldikleri Galatasaray ve Trabzonspor'la hemfikir oldu.Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği’nin 58. maddenin değiştirilmesi yönünde aldığı kararın ardından ise, “Biz diyoruz ki; 58 değişmesin, TFF 58'i uygulasın, kim suçluysa, kimin suçlu olduğuna inanıyorsa gerekli kararı versin. Genel Kurul'da bunun puan silmeye çevrilmesine karşıyız” dedi.Ancak Özdemir, 21 Aralık 2011’de Hürriyet gazetesine verdiği demeçte “58. maddenin değişmemesi Türk futbolunun sonu olur” diyerek, “Kulüpler Birliği, bir arada durmalı, 58. madde için birlikte hareket etmelidir. Ben bunu tüm kulüpler için, Türk sporu için istiyorum” açıklamasında bulunmuştu.Ali Koç ise, “Genel Kurul'un gereksiz olduğunu, 58'in değişmemesi gerektiğini savunduk. Aynı şeyi tekrar savunuyoruz. UEFA bunların Türkiye'nin içişleri olduğunu söylemişti” yorumunda bulunmuşu.Nihat Özdemir, küme düşürme cezası karşısındaki görüşlerinin değişmesindeki en büyük etkiyi, Kulüpler Birliği’nin aldığı karar oldu.Kulüpler Birliği’nin aldığı karara göre:- Şike yapılan maç sayısına göre en az 12 puanın silinmesi,- Avrupa kupalarından men,- Şampiyonluk gelirlerinin iadesi,- Kazanılan kupaların geri alınması cezaları uygulanacak.Nihat Özdemir’i bir ay içerisinde kararından döndüren bu maddeler, eğer şike yaptığı ve teşvik primi verdiği kanıtlanırsa Fenerbahçe’ye nasıl yansıyacak?- Fenerbahçe’nin iddianamede belirtilen 9 maçta şike yaptığı ve teşvik primi verdiği ispatlanırsa, 2012-2013 sezonu Spor Toto Süper Ligi’ne -108 puanla başlayacak,- Şampiyonluk gelirlerini TFF’ye iade edecek,- Avrupa Kupalarına katılamayacak ve- 2011-2012 sezonunda kazandığı şampiyonluk kupasını TFF’ye geri verecek.Özdemir’i sözlerinden vazgeçiren bu maddeleri biraz daha açacak olursak:58. maddenin değiştirilmemesi durumunda, Fenerbahçe önümüzdeki sezon Bank Asya 1. Lig’de mücadele edecek.Ancak maddenin değiştirilmesiyle Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Süper Toto Süper Lig’e -108 puanla başlayacak. Eğer 34 lig maçını kazansa dahi alacağı 102 puan Fenerbahçe’nin ligden düşmesine engel olamayacak. Dolayısıyla Fenerbahçe 2012-2013 sezonunda değil, 2013-2014 sezonunda Bank Asya 1. Lig’de mücadele ederek iki sezon kaybedecek!Fenerbahçe’nin iki sezon şampiyon olamayacağı, Avrupa kupalarına katılamaması ve futbolcularının bir alt ligde oynamak istemeyecek oldukları da hesaba katılırsa, sarı-lacivertli kulüp büyük bir ekonomik kayba sürüklenecek.3 Temmuz’da başlayan şike soruşturması sonrası İMKB’de hisseleri zarar gören ve bazı sponsor anlaşmalarının feshedilmesi üzerine maddi kayba uğrayan Fenerbahçe’yi mali anlamda “kara günler” bekleyecek.Nihat Özdemir ve Ali Koç’un, başta Aziz Yıldırım’ın, ardından da Galatasaray ve Trabzonspor’un “58. madde değiştirilmesin” kararına dönmelerinin asıl sebebi bu.