-Özdemir adliyeden ayrıldı İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Özdemir, burada Futbolda Şike İddialarına Yönelik Soruşturma'yı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ile bir süre görüştü. Görüşmenin ardından Özdemir, kendisiyle birlikte adliye gelen Fenerbahçe Yöneticisi Cihan Kamer'le adliyeden ayrıldı. İkili, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.