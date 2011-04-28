-ÖZDAL ÜÇER'DEN ÜRPERTEN AÇIKLAMA VAN (A.A) - 28.04.2011 - Van'da, BDP tarafından ''demokratik çözüm'' adı altında kurulan çadırın kaldırılmasına tepki gösteren BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı Özdal Üçer, ''Gün, direnme günüdür, Kürt halkının artık silaha sarılmaktan başka çaresi kalmayacak'' dedi. Bahçivan Mahallesi'ndeki Ahmed-i Hani Parkı'nda BDP'lilerce ''demokratik çözüm'' çadırının, bir süre önce Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaldırılmasını protesto eden bir grup, dün yürüyüş yapmak istedi. Polisin, Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan grubun yürüyüşüne izin vermemesi üzerine, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı Özdal Üçer arasında ilginç diyalog yaşandı. Polis kamerasına yansıyan diyalogda, yürüyüşe izin verilmemesine ve çadırın kaldırılmasına tepki gösteren Üçer, bir süre önce kaldırılan çadırın kimseye zararı olmadığını belirterek, yeniden kuracaklarını ifade etti. 'Çadırda namaz kılınıp dua edildiğini' öne süren Üçer'e, emniyet yetkilisi, çadırda 10 gün önce molotofkokteyli ele geçirildiğini, bunların iş yerlerine ve polislere atıldığını hatırlattı. Bunun üzerine sinirlenen Üçer, ''Var mı bundan rahatsız olan gidip soralım. Biz halkın temsilcisiyiz. Şov yapmıyoruz. Bu çevik kuvvet buradan çıksın. Ben sana açık söyleyeyim, biz silahlanacağız. Silahlara sarılacağız. Başka çaremiz yok, bizi silahlara sarılmaya mecbur kılıyorsunuz. Vallahi, billahi öyle olacak. Gittiğiniz her yerde sıkıntı yaşayacaksınız'' ifadesini kullandı. Çevresinde toplanan grubun alkışlarla destek verdiği Üçer, daha sonra gruba seslenerek, şunları kaydetti: ''Bizim güvenliğimiz yoksa, kimsenin güvenliği olmayacak. Kimse bunun üzerinden siyaset yapmasın. Vali ve başkaları bize esnaf üzerinden siyaset yapıyor. Esnaf bizimdir. Esnafın canı bizim canımızdan daha kıymetli değildir. Bu böyle bilinmeli. Bunun üzerinden kimse bize siyaset yapmasın. Bizim partimiz kapatılıyor, gençlerimiz, çocuklarımız vuruluyor. Artık gün, direnme günüdür. Kürt halkının artık silaha sarılmaktan başka çaresi kalmayacak.''