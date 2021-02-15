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Politika

Özdağ'dan Soylu'ya Gara şehitleri tepkisi: Şehitlerimizin aziz hatırasına ve yakınlarının acılarına karşı azıcık hürmetiniz ve saygınız varsa bu milletten özür dileyin ve istifa edin

15 Şubat 2021 13:54

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu istifaya çağırarak, “Şehitlerimizin aziz hatırasına ve yakınlarının acılarına karşı azıcık hürmetiniz ve saygınız varsa bu milletten özür dileyin ve istifa edin" dedi. Özdağ, "Çarşamba açıklanacağı söylenen müjdenin bu konuyla bir alakası var mıydı? Operasyondan beklenilen elde edilemeyince mi açıklamadan vazgeçildi? Eğer böyle değilse açıklamaktan vazgeçilen müjde neydi? Yıllardır asker ve polislerimiz PKK’nın elinde rehinken mi terörist elebaşısının ve kardeşinin TRT’de mektubunu okutup röportajlarını yayınlattınız?" ifadesini kullandı.

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