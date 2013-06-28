Özcimbomlu yaşamını yitirdi

Galatasaray tribünlerinin en bilindik isimlerinden Sezgin Özcimbomlu'nın yaşamını yitirdiği bildirildi. Üç gündür Özel Güngören Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan Galatasaray'ın amigosu'nun hayatını kaybettiği açıklandı.

Hürriyet gazetesinde çıkan haber konuya ilişkin çıkan haber şöyle:

Galatasary için soyadını değiştirmişti

Amigo Sezgin, 2008 yılında 4 ay süren mahkemenin ardından Kaçmaz olan soyadını 'Özcimbomlu' olarak değiştirmişti...

'Galatasaray benim herşeyim'

Sezgin Özcimbomlu, röportajlarında Galatasaray'a olan hayranlığını şu sözlerle dile getiriyordu: "Mezar taşımın üzerine de cimbom adını yazdırmış olacağım. Çünkü benim bütün her şeyim Galatasaray. İmkanlarım olsa ilkem cimbom olsun. Doğum tarihim 1905, ilim Galatasaray olsun isterim. Ama ben yalnızca elimden geleni yani soyadımı değiştirebildim. Attığım adım Galatasaray yürüdüğüm adım Galatasaray evimin rengi Galatasaray."

Twitter'ın gündemi oldu

@mrenahtar

ali sami yen bugün tamamen yıkılmış oldu. özcimbomlu sezgin! Allah rahmet eylesin

@ZibidiEmir

Mekanın cennet olsun Özcimbomlu Sezgin abi

@seremtan

Inanamiyorum Sezgin Abi vefat etmis. Özcimbomlu Sezgin unutulmaz, sari kirmizi tribunun en guzel insanlarindandi, basimiz sagolsun

@_ertemsener

SEZGİN ÖZCİMBOMLU güzel insan güzel yürek yaşam mücadelesi veriyor,duamızı esirgemeyelim.Haydi Sezgin Abim kalk ve selamla tribünleri...

@gufy_donalds

Tanıdığım en güzel taraftarlardan sezgin özcimbomlu evinde kaza geçirmiş. Durumu iyi. Çok geçmiş olsun

@Nehir_Babatas

Sezgin Özcimbomlu.. Allah rahmet eylesin

@ozkanozzturk

Galatasaray tribünlerine yıllarını vermiş, sevilen isim Amigo Sezgin vefat etti. GS camiasının başısağolsun.

Galatasaray tribünlerinin en bilindik isimlerinden Sezgin Özcimbomlu'nın yaşamını yitirdiği bildirildi. Üç gündür Özel Güngören Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan Galatasaray'ın amigosu'nun hayatını kaybettiği açıklandı