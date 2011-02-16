-ÖZCAN'IN ''ÇOK ÖTEN'' HOROZU ÖĞRENCİYE TESLİM ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın ''çok öttüğü'' gerekçesiyle çevrede oturanların şikayetine neden olan horozu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 2. sınıf öğrencisi Bilal Toprak'a hediye edildi. Bilal Toprak, ''hediyesini'' almak için YÖK'e geldi. Horozu ''teslim törenine'' programının yoğunluğu nedeniyle katılamayan YÖK Başkanı Özcan, yerine danışmanı Metin Bağdat'ı görevlendirdi. Metin Bağdat, bir kafes içine konulan horozu YÖK'ün bahçesindeki ''mini hayvanat bahçesinde'' Bilal Toprak'a verdi. Horozu teslim ederken, ''Horozu sana emanet ediyoruz. İyi bakman lazım. Buradan doğruca pilavcıya gitmeyi düşünmüyorsun değil mi?'' diye espri yapan Bağdat, Özcan'ın hayvanları çok sevdiğini, YÖK'ün bahçesinde birçok hayvan beslenmesinin bunun göstergesi olduğunu ifade etti. Horoz ''gittiği'' için YÖK Başkanı'nın üzülmediğini dile getiren Bağdat, öğrenci Toprak'a ''YÖK Başkanı seviniyor çünkü bu konuyla alakalı pırıl pırıl bir arkadaşa hediye ediyor. Kesinlikle de takip edecek. Horoza iyi bak. Bu cins bir horoz, Çin horozu'' dedi. YÖK'ün bahçesindeki kümeste başka horozlar da olduğunu söyleyen Bağdat, ''Sanırım, bu horozlar bundan sonra da elektronik ortamda konu olmaya devam edecek'' diye espri yaptı. Bilal Toprak da horoza nasıl ''talip'' olduğunu ve sonrasını şöyle anlattı: ''YÖK Başkanı'nın horozu facebook'ta 2011'inci arkadaşına vereceğini gazetelerden okudum ve sabah bilgisayarı açarak bekledim. 2008 kişi vardı. Biraz bekledikten sonra 2011'inci oldum. Tabii, asıl amacım horozu almak değil, YÖK Başkanı ile tanışmaktı. YÖK Başkanıyla tanışmak bir öğrenci için büyük bir olay. Benim için hukuk fakültesinin sorunlarını konuşabilme fırsatı doğdu. Başkan ile konuştuk, daha sonra yine konuşacağız. Bizim fakültemizin kontenjanı artırıldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde sınıflar çok kalabalık. Amfiler yetmemeye başladı. Üstelik Türkiye'deki hukuk fakültelerinin sayısı artırıldı. Başkan'a neden artırıldığını sordum. Öyle olması gerektiğini söyledi.'' -''KESMEYECEĞİZ''- ''Horozu ne yapacaksınız?'' sorusuna Toprak, Kırkkonaklar'da arkadaşlarıyla bir apartman dairesinde kaldıklarını anlattı. Bu nedenle horozu kendisinin besleyemeyeceğini belirten Toprak, ''Horoz Gölbaşı'nda bir tanıdığımızın çiftliğine gidecek, orada güzel bir hatıra olarak yaşamını devam ettirecek. Kesmeyeceğiz'' dedi. ''Horoz'' konusuyla gündeme geldiği için okulda popülaritesinin arttığını dile getiren Toprak, birçok arkadaşının kendisini arayarak espriler yaptıklarını anlattı. Toprak, ''Bu olaydan sonra arkadaşlarımdan değişik tepkiler almaya baladım. 'Bu horoza tavuk lazım' dediler. Bunun için bir kampanya yapmayı düşünüyorlar. Ama horozun gideceği yerde tavuk var zaten'' diye konuştu. YÖK Başkanı ile bu konu vesilesiyle tanışmaktan memnunluğunu ifade eden Toprak, ''Başkan çok samimi bir insan. Tanıyınca öğrenci dostu bir insan olduğunu gördüm. Kendisiyle görüşmemizde beni kulak arkasıyla dinlemedi, gerçekten ilgilendi. Tanıştığıma çok memnun oldum'' şeklinde konuştu.