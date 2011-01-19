-ÖZCAN: HAREKETLERİNDE ŞİDDET OLANLA KONUŞMAYACAĞIZ ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, hareketlerinde şiddet olan hiçbir grupla konuşmamayı, başkasının özgürlüğünü engelleyen hiçbir grubu muhatap almamayı, akademik faaliyetleri herhangi bir şekilde zorlaştıran hiçbir grupla konuşmamayı prensip olarak kabul ettiklerini bildirdi. YÖK Başkanı Özcan'ın Türkiye'deki 110 üniversitenin öğrenci temsilcileriyle yaptığı toplantı sona erdi. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, ''YÖK önünde eylem yapan öğrencilere polisin müdahalesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gruptakilerle neden görüşmediniz?'' sorusu üzerine, ''Bizim, muhatap aldığımız grup, gerçekten üniversitelerinde bir seçim ki gerçekten çok ciddi bir seçim. Bence milletvekili seçiminden daha ciddi bir seçim. Böyle bir süreç takip ediliyor onların seçiminde. O seçim sonucunda seçilip gelmiş arkadaşlar şimdilik muhatap alacağımız grup, bu gruptur ama diğer grubun sesine de kulak veriyoruz. İlla benim onlarla konuşmam şart değildir. Gazetelerden, medyadan onların düşüncelerini de öğreniyoruz'' dedi. Özcan, ''Hareketlerinde şiddet olan hiçbir grupla konuşmamayı, başkasının özgürlüğünü engelleyen hiçbir grubu muhatap almamayı, akademik faaliyetleri herhangi bir şekilde zorlaştıran hiçbir grupla konuşmamayı prensip olarak kabul ettik'' diye konuştu. Öte yandan ''Danıştay'ın ALES kılavuzundaki kılık kıyafet düzenlemesine ilişkin kararın yürütmesini durdurmasıyla'' ilgili soru üzerine Özcan, bu kararı henüz görmediğini kaydetti.