-ÖZCAN'DAN ALİ DEMİR TALİMATI ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında soruşturma izni istenmesine ilişkin evrakın elden alınması talimatını verdi. YÖK Genel Kurulu toplantısı YÖK'te devam ediyor. YÖK Başkanı Özcan'ın, Hukuk Müşavirliğine talimat vererek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında soruşturma izni istemesine ilişkin evrakın elden alınmasını istediği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''YGS'deki şifre'' iddialarına ilişkin bugün açıkladığı ''takipsizlik'' kararında, ÖSYM Başkanı Ali Demir ile YGS Koordinatörü ve diğer yetkililer hakkında YÖK Başkanlığından soruşturma izni istemiş, ÖSYM Başkanı, YGS Koordinatörü ve diğer yetkililer hakkında ''görevi ihmal'' ve ''görevin kötüye kullanılması'' iddialarıyla ilgili evrakın, soruşturma izni için 6114 sayılı yasa gereğince YÖK Başkanlığına gönderilmesine karar vermişti. Bu arada, Genel Kurul toplantısına ÖSYM Başkanı Ali Demir'in katılması bekleniyor.