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Yaşam

Özcan'a fahri hemşehrilik beratı KARABÜK (A.A)

13 Eylül 2011 17:08

-Özcan'a fahri hemşehrilik beratı KARABÜK (A.A) - 13.09.2011 -  Karabük Belediye Meclisi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'a oy birliği ile fahri hemşehrilik payesi ve beratı verilmesine karar verdi. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentin gelişmesi, büyümesi ve ilerlemesi için destek verenlere minnetlerini sunacaklarını söyledi. Üniversiteye çok büyük yardımları ve destekleri olduğunu düşündükleri Prof. Dr. Özcan'a fahri hemşehrilik vermeyi uygun gördüklerini anlatan Vergili, şöyle konuştu: ''Belediye Meclisimiz, eylül ayı toplantısını yaptı. Toplantıda gündem harici konular arasında yer alan YÖK Başkanı Özcan'a fahri hemşehrilik payesi ve beratı verilmesi de vardı. Bu öneriyi Meclise ben yaptım, oy birliği ile de kabul edildi. Üniversitemiz, dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerliyor. Daha 4 yıllık bir üniversite olmasına karşın 18 bin öğrenci sayısına ulaşmıştır. Belediye olarak yeni yapılan hizmet binamızı tıp fakültesi olarak kullanılması için üniversitemize verdik. Dışardan birileri de bize katkı veriyor, destek sağlıyorsa kendilerine minnetlerimizi göstermek en doğal hakkımızdır.'' Vergili, babasının memuriyeti nedeniyle bulunduğu Ankara'nın Polatlı ilçesinde doğan, ancak Tokat'ın Erbaa ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Prof.Dr. Özcan'a fahri hemşehrilik payesi ve beratını önümüzdeki günlerde teslim edeceklerini kaydetti.

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