-ÖZCAN: ÜNİVERSİTE İDARESİ DE HATALI ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Siyasal Bilgiler Fakültesindeki yumurtalı protestoyla ilgili ''Üniversite idaresinin de hatası olduğunu kabul ediyorum. Bugünlerde siyasilerin üniversitelere davet edilmemesini ve konuşmak zorunda kalmamalarını çok arzu ederim'' dedi. Özcan, Kazakistan Milli Günü dolayısıyla Sheraton Otel'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (SBF), TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum'a yönelik protesto ile yumurtalı saldırıya ilişkin sorularını yanıtladı. Üniversite gençlerinin protesto için kullandıkları teknikleri 30-35 yıl öncesi protestolarla aynı olduğunu ifade eden Özcan, ''Ben, gençlerimizden daha orijinal teknikler kullanmalarını beklerdim'' dedi. İletişim teknolojileri ve bilgi çağının, gençlere protesto için başka tekniklerin olduğunu gösterdiğini ancak onların bu yolları kullanmadıklarını söyledi. Özcan, ''Kullandıkları yol gerçekten çirkin. İnsanlara yumurta atmanın hiçbir sevimli tarafı yok. Bu pek protesto da sayılmaz. Demokratik bir hareket olduğunu zannetmiyorum. Bundan sonra bu tür hareketlerin azalacağını ama daha orijinal protesto metotlarının kullanılacağını ümit ediyorum'' diye konuştu. YÖK Başkanı Özcan, Kuzu'nun, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Göle'yi istifaya çağırdığının hatırlatılması üzerine ''Üniversite idaresinin de hatası olduğunu kabul ediyorum. Böyle kırılgan bir ortamda bu tür olaylara müracaat etmeleri, sanki bu tür olayların hazırlanmasına yol açtığı gibi bir izlenim çıkıyor'' dedi. Kuzu ve Batum'un salondaki ortamı gördükten sonra konuşmaktan vazgeçmelerinin yerinde bir davranış olacağını belirten, ''Emniyetin de bu konuda uyarıda bulunduğunu biliyorum. Ama ona rağmen konuşmaktan vazgeçmediler. Sanki olaylar birbirini hazırladı gibi bir durum ortada'' şeklinde konuştu. Özcan, başka bir soru üzerine Rektör Prof. Dr. Taluğ ile olaydan sonra görüşmediğini ancak konuyu başka kanallardan takip ettiğini kaydetti. ''Rektör ya da dekana bir uyarınız olacak mı?'' sorusu üzerine de Özcan, ''Hayır, olmayacak. Ama bu tür olayların bugünlerde olmamasını isterim. Siyasilerin üniversitelere davet edilmemesini ve konuşmak zorunda kalmamalarını çok arzu ederim. Bu günler bu tür faaliyetlerden biraz uzak dursak hepimiz için daha iyi olur diye düşünüyorum'' karşılığını verdi.