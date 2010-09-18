Özcan: Öğretmen atamaları 3-4 hafta içinde yapılacak

T24 - Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Özcan, KPSS'de iptal edilen eğitim bilimleri sınavı sonrası ataması askıda kalan öğretmenlerin en geç 3-4 hafta içerisinde görevlerine başlayabileceklerini söyledi.





Atama bekleyen öğretmenlere müjde



Özcan, KPSS sadece eğitim bilimleri sınavının iptal edildiğini, bunun için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "İptal edilen sınav sadece öğretmenleri ilgilendiren bir sınav. Diğer meslek gruplarında sınava girenlerin tayinleri her an yapılabilir. Öğretmenlerimiz için sanıyorum bir ay içerisinde imtihanları yapılır. Biz bunları ilgili mercilere ulaştırmaya çalışıyoruz. Sanırım onlarda yapılacak sınavın ardından 3 haftalık yada 1 haftalık süre içerisinde işlerine başlamış olacaklar" dedi.





Yaşam boyu eğitim ile herkese lisans hakkı



YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, yaşam boyu eğitim konusunda çalışmaların devam ettiğini ve bu konuda iki plan uyguladıklarını belirterek," Bunlardan birincisi 2 yıllık okullardan mezun olan öğrencilerimize yurt dışında iş tabanlı eğitim denilen bir eğitim var. O öğrencilere eğitim yoluyla kredi kazandırarak bu kredilerinde lisans derecesi almaya yettiği zaman onlara lisans diploması vermek. Bu olay yurt dışında örneğin İngiltere'de 2 bin yılından beri uygulanan bir sistem. Aynı zamanda ABD'de de uygulanıyor. Bu eğitimlerden mezun olan insanlar dört yıllık okullardan mezun olmuş gibi diploma alıyorlar. Böylece işgücünün nitelikleri yükseltilmiş oluyor. Sadece özlük haklarında bir iyileştirme söz konusu değil.Bizim asıl amaçladığımız şey, çalıştığı için okuldan uzak kalmış insanların tekrar akademik dünyaya getirip onların bilgi eksikliklerini tamamlayarak işgücü kalitesini artırmak. Onu yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapmaya birkaç Üniversitemiz başladı. ODTÜ ve Sakarya Üniversitesi'nde bu program uygulanıyor" dedi.



Programın farklı şekillerde şu anda uygulandığını dile getiren Özcan yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Biz başka şekillerde zaten bunu yapıyoruz. Yani 2+2 veya 3+1 lisans tamamlama program gibi. Mesela, hemşireler için yaptık, çokta başarılı gidiyor. Türkiye'de sayıları 40 bin'i bulan çeşitli nitelikteki hemşiremiz var. Onlar bugünlerde böyle bir eğitimden geçiyorlar. Hem de bunu uzaktan eğitim metoduyla yapıyoruz. Bu arkadaşlarımız işlerinden uzak kalmadan okula da gitmiyorlar. Evlerinde veya işyerlerinde hazırladıkları derslerle programa katılarak bu tamamlama işini yapıyorlar. O da çok yararlı bir şey. Yani hayat boyu öğrenme denen şey bu esasında. Hayatın herhangi bir anında elde ettiğiniz eğitimin bir dereceye dönük olmasıdır. O istikamette insanlar çalışır ve devamlı olarak eğitimlerini sürdürür ve bir şeyler yaparlarsa bizde onlara kredi verip hak ettikleri dereceleri almalarını sağlayacağız"





