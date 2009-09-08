Özcan: Kürtçe'ye üniversiteler uzak durmamalı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, , davet edilen 27 üniversiteden gelen rektör ve rektör vekilleriyle YÖK'te bir araya geldi. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Özcan, gazetecilere açıklama yaptı.



Kürt Dili ve Edebiyatı bölümüyle ilgili YÖK'ün yapması gereken faaliyetler konusunun gündemlerinde olduğunu belirten Özcan, "demokratik açılım çerçevesinde hangi tür faaliyetleri YÖK'ün üstleneceği meselesinin" uzun bir süredir gündemlerinde olduğunu ifade etti.



Özcan, şunları söyledi: "Hatta sizlerin yazdığı gibi değil, biz TRT Şeş'in açılmasından çok önce bu meseleyi düşünmeye, kafa yormaya başlamıştık. Hatta TRT Şeş açıldıktan bir müddet sonra İstanbul Üniversitesine Kürt Dili ve Edebiyatı Araştırma Merkezi için izin vermiştik. Bu faaliyetler devam ediyordu. Bunun üzerine hükümetimizin demokratik açılım süreci başlatıldı. Biz 'o sürece ne tür katkıda bulunabiliriz, üniversitelerimiz bu süreç için ne yapabilir' konusunda daha geniş bir çevreden görüş almaya karar verdik. Bunun için bugün 27 üniversitemizin rektörünü davet ettik.



Çoğu rektör ve birkaç üniversitemizin de rektör vekili toplantımıza katıldı. Çok verimli bir toplantı geçti. YÖK'te daha önce kendi aramızda yaptığımız tartışmaların birazcık daha dışına çıktık, kapsamını genişlettik. Meseleyi öğretim üyesi temini, müfredatın özellikleri, böyle bir açılımın hangi üniversitede yapılmasının daha uygun olduğu gibi meselelerde bir şey yapılabilir mi, yapılamaz mı gibi konularda çok verimli fikir alışverişinde bulunduk."



"Bu dile üniversitelerin uzak kalması doğru değil"



Özcan, toplantıdan çıkan sonuçları şöyle açıkladı: "Bir defa herkes, bütün rektörlerimiz böyle bir açılıma üniversitelerimizin bir katkısının olmasını kabul ettiler, 'Bir şekilde katkımız olsun' dediler. Pek çok üniversite rektörümüz böyle bir katkının en iyi şekilde büyük üniversitelerimiz içerisinde yapılması gerektiğinin daha uygun olacağı tezini savundular.



Öğretim elemanı konusunda da çok sıkıntı olmadığını çünkü işte Fars dili, Arap dili gibi dallardaki öğretim üyelerinden Kürtçe bilen elemanlardan bu bölümlere öğretim üyesi transferi yapılabileceğini söylediler. Bunlar çok olumlu şeyler ama bu tartışmalar çerçevesinde bizim yapmak zorunda olduğumuz daha çok şey var. Bu fikirlerle, rektörlerimizin görüşleriyle, biliyorsunuz ayın 10'unda genel kurulumuz var, genel kurulumuzda biz kendi aramızda tartışmaya devam edeceğiz.



Karar çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama bu tartışmaları sürdüreceğiz. En doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Nasıl başlarsa öyle gideceği şeklinde bir inancımız var. Onun için doğru bir şekilde başlayıp, süreci doğru bir şekilde götürmek istiyoruz. Biz meseleye daha çok bilimsel açıdan yaklaşıyoruz. Yani ülkemizde bazı rakamlara göre 12-13 milyonun konuştuğu bir dildir bu.



Bu dile üniversitelerin uzak kalması çok doğru değil. Nasıl başka dilleri ele alıyorsak Kürtçe'yi de o şekilde ele alabilir ve bilimsel bir yaklaşımla inceleyebiliriz. Hükümetimizin bu demokratik açılımından bağımsız olarak da ele alınabilir, biz zaten öyle düşünüyoruz. Biz, bu türden çalışmalara demokratik açılım meselesi bitse dahi devam edeceğiz. İsteyen gönüllü üniversitelerimiz olursa onlara gerekli müsaadeleri vermek için pozitif bir yaklaşım içindeyiz."



Bir soru üzerine, 27 üniversiteyi bu kapsamda davet ettiklerini belirten Özcan, söz konusu üniversitelerin bu işi yapabileceklerini düşündüklerini dile getirdi. Özcan, bu üniversitelerde edebiyat ve sosyal bilimler fakültelerinin bulunduğuna işaret etti.



Özcan, başka bir soru üzerine, toplantıda rektörlerin farklı, karşıt görüşlerinin olmadığını ifade ederek, toplantının verimli geçtiğini ve rektörlerin kendileri için çok yararlı öneriler getirdiklerini aktardı.



Bu arada toplantıya, Ankara, Anadolu, Artvin Çoruh, Atatürk, Bilkent, Çukurova, Dicle, Hakkari, Mardin Artuklu, Marmara, Muş Alpaslan, Nevşehir, Ondokuz Mayıs, Kafkas, Karadeniz Teknik, Selçuk, Trakya ve Tunceli üniversitelerinin rektörleri davet edildi.



YÖK'ten izin çıktığı takdirde Türkiye'de ilk olarak, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Kürtçe'nin Doğu Dilleri ve Edebiyatı bölümü altında anabilimdalı olarak açılması bekleniyor.