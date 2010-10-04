T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖZCAN: DERSTEN ÇIKARILMAYA KARŞIYIZ TRABZON (A.A)

04 Ekim 2010 23:35

-ÖZCAN: DERSTEN ÇIKARILMAYA KARŞIYIZ TRABZON (A.A) - 04.10.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, nedeni ne olursa olsun üniversite öğrencisinin dersten çıkarılmasına karşı olduklarını söyledi.  Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, bir gazetecinin ''İstanbul Üniversitesinde türbanlı bir öğrenci dersten çıkarılmış'' demesi üzerine, öğrencinin başörtülü olmadığını, başında şapka bulunduğunu söyledi.  Özcan, ''Herhalde başörtüsü olan bir öğrenci, ama gizlemek için üzerine şapka benzeri bir şey giyiyormuş'' dedi.  Öğretim görevlisinin, kıyafeti kurallara uygun olmadığı için öğrenciyi dersten çıkardığını belirten Özcan, ''Biz, hiçbir öğrencinin nedeni ne olursa olsun sınıftan çıkarılmasına karşıyız. Bunun bir prosedürü var. Tutanak tutarsınız, öğrenci de siz de altını imzalarsınız. Öğrenciyi sınıfta bırakırsınız, dışarıya çıkartmazsınız. Tutanağı işleme sokarsınız. Öğrenci bir daha yaparsa bir daha tutanak tutarsınız, ondan sonra cezai işlem yapılabilir'' diye konuştu.  Konunun doğrudan başörtüsüyle ilgili olmadığına işaret eden Özcan, ''Çünkü öğrenci şapka giyiyordu, başörtüsü değil'' dedi.  Özcan, üniversiteye öğrencinin dersten çıkarılmaması gerektiğine ilişkin yazı gönderdiklerini belirtti.  YÖK Başkanı Özcan, bundan sonra derslere başörtüsüyle girilip girilemeyeceğine ilişkin soru üzerine, ''Siyaset de bugünlerde o işlerle uğraşıyor'' diye konuştu.  Özcan başka bir soru üzerine, konunun kısa sürede çözüleceğini zannetmediğini söyledi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24