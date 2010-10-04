-ÖZCAN: DERSTEN ÇIKARILMAYA KARŞIYIZ TRABZON (A.A) - 04.10.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, nedeni ne olursa olsun üniversite öğrencisinin dersten çıkarılmasına karşı olduklarını söyledi. Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, bir gazetecinin ''İstanbul Üniversitesinde türbanlı bir öğrenci dersten çıkarılmış'' demesi üzerine, öğrencinin başörtülü olmadığını, başında şapka bulunduğunu söyledi. Özcan, ''Herhalde başörtüsü olan bir öğrenci, ama gizlemek için üzerine şapka benzeri bir şey giyiyormuş'' dedi. Öğretim görevlisinin, kıyafeti kurallara uygun olmadığı için öğrenciyi dersten çıkardığını belirten Özcan, ''Biz, hiçbir öğrencinin nedeni ne olursa olsun sınıftan çıkarılmasına karşıyız. Bunun bir prosedürü var. Tutanak tutarsınız, öğrenci de siz de altını imzalarsınız. Öğrenciyi sınıfta bırakırsınız, dışarıya çıkartmazsınız. Tutanağı işleme sokarsınız. Öğrenci bir daha yaparsa bir daha tutanak tutarsınız, ondan sonra cezai işlem yapılabilir'' diye konuştu. Konunun doğrudan başörtüsüyle ilgili olmadığına işaret eden Özcan, ''Çünkü öğrenci şapka giyiyordu, başörtüsü değil'' dedi. Özcan, üniversiteye öğrencinin dersten çıkarılmaması gerektiğine ilişkin yazı gönderdiklerini belirtti. YÖK Başkanı Özcan, bundan sonra derslere başörtüsüyle girilip girilemeyeceğine ilişkin soru üzerine, ''Siyaset de bugünlerde o işlerle uğraşıyor'' diye konuştu. Özcan başka bir soru üzerine, konunun kısa sürede çözüleceğini zannetmediğini söyledi.