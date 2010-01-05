Özcan Deniz’le anıları kitap olacak

Yeni bir kitap çıkartacak olan Handan Hanım, yazdığı kitabın ortaya çıkış öyküsünü şöyle anlatıyor;

"1 sene önce Almanya’dan Türkiye’ye geldim. İnsan yaşça olgunlaştıkça bir şeylerin farkına varıyor. Bu Özcan Bey’in ünlü olmasıyla alakalı değil. Özcan Bey ile hayatımızın bir döneminde birlikte yürüdük ve yollarımız ayrıldı. Bu kitap benim için iç dünyamı temizlemek gibi bir şey oldu. Özcan Bey ünlü biri olmasaydı da gerçekleşirdi bu kitap. Böyle bir kabiliyetim var. Bu manevi bir ruh toparlaması ya da bir vedalaşma benim için. Özcan benim kesinlikle helalimdi. Özcan ile Münih’te tanıştık. Emrah’ın sıla konserleri vardı. O zamanlar Emrah hayranıydım. Özcan yan masamızda oturuyordu. Orada tanıştık.. Evlenme kararı alışımızı kitabımda detaylı olarak yazdım. Orhan Bey isimli menajerinin kafasındaki planı doğrultusunda evlendik. Bana para karşılığı bir evlilik teklif etti. Ben bir hafta sonra herkesin hayır demesine rağmen teklifi kabul ettim. Baştan bir çekingenlik vardı ama daha sonra bir yakınlaşma, ilişki başladı. O beni sevdi mi bilmiyorum. Beni kendisine çok yakıştırmadı zannediyorum ama ben kendisini çok sevdim ve aşık oldum. 2000’in ortasında boşandık. Uzun bir hikâye. Kitabımda uzun uzun yazdım. Bu bir intikam değil. Bu benimle ilgili bir helalleşme gibi bir şey.

Ben kendimi Özcan konusunda kullanılmış hissediyorum. Özcan beni sevmedi değil ama bana aşık değildi. İkimizde cahildik. Ben kendimi Özcan’dan sevilmiş hissetmedim. Özcan’ı fakir haliyle de yetenekli buluyordum. Sesi, fiziği ve hayaliyle buralara geldi. Helal olsun" Kaynak:Sacitaslan.com