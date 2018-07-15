Özcan Deniz'in babası hayatını kaybetti

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in babası Sadık Deniz, hayatını kaybetti.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Sadık Deniz, 1 yıldır kanserle mücadele ediyordu. Sadık Deniz'in cenaze namazı Zekeriyaköy Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak. Deniz, cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in geçen aylarda yaşadığı babalık sevinci, aynı hastanenin iki üst katında kanser tedavisi gören babası Sadık Deniz'in durumunun ağırlaşmasıyla burukluğa dönüşmüştü.
Deniz, 1 yıldır kanserle mücadele eden babası Sadık Deniz’in torununu görmesi için eşini aynı hastaneye yatırmıştı. Ünlü oyuncu, ikinci katta doğan oğlunu, dördüncü katta yatan dedesine götürmüştü. Torununu seven dedenin durumunun ağırlaşması Özcan Deniz’in babalık sevincini gölgelemişti.