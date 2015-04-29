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Özcan Deniz'den rekor reklam ücreti

Öz­can De­niz, 'Ka­de­ri­min Ya­zıl­dı­ğı Gü­n' ad­lı di­zi­den bö­lüm ba­şı 96 bin li­ra alıyor

29 Nisan 2015 10:25

Dizi sektörünün en fazla ücret alan oyuncusu olan Özcan Deniz, reklam dünyasında da zirveye koşuyor. Ünlü sanatçı, rol aldığı yeni reklam filminden bir yıllık anlaşma karşılığında 2 milyon lira aldı.

 

En çok kazananlar arasında

 

Öz­can De­niz, 'Ka­de­ri­min Ya­zıl­dı­ğı Gü­n' ad­lı di­zi­den al­dı­ğı bö­lüm ba­şı 96 bin li­ra­lık üc­re­tiy­le, sek­tö­rün en faz­la ka­za­nan er­kek oyun­cu­su un­va­nı­nı ta­şı­yor.

Di­zi, rek­lam ve kon­ser ge­lir­le­riy­le en çok ka­za­nan sa­nat­çı­lar ara­sın­da yer alan De­niz, son ola­rak bir içe­cek mar­ka­sı­nın rek­lam kam­pan­ya­sı için an­laş­ma im­za­la­dı. Ün­lü şar­kı­cı Sı­la ile bir­lik­te ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çen Deniz, al­dı­ğı 2 mil­yon li­ray­la rek­lam dün­ya­sın­da da en yük­sek üc­re­ti alan ün­lü­ler lis­te­si­ne gir­di.

 

Beren 2 milyon dolar istiyor

 

Cem Yıl­maz 2,5 mil­yon do­lar üc­re­tiy­le adı­nı rek­lam­lar­dan en çok ka­za­nan oyun­cu­la­rın ba­şı­na yaz­dı­rır­ken, ün­lü oyun­cu Be­ren Sa­at ise 2 mil­yon do­lar ola­rak be­lir­le­di­ği ye­ni rek­lam ta­ri­fe­siy­le ikin­ci sı­ra­da yer alı­yor.

Saa­t'i, 1 mil­yon eu­ro­'luk üc­re­tiy­le Mer­yem Uzer­li ta­kip eder­ken, Kı­vanç Tat­lı­tuğ da 2 mil­yon li­ray­la lis­te­nin üst sı­ra­la­rın­da bu­lu­nu­yor.

 

2016'ya kadar konser vermeyecek

 

Yönetmenliğini yaptığı 'Sevimli Tehlikeli' filmini 911 bin 833 kişi izleyerek 9 milyon 186 bin 465 TL hasılat elde eden Özcan Deniz, beyazperde de başarılı işlere imza atıyor. Bu yıl sinemaya ağırlık vereceğini söyleyen sanatçı, 2016 yılına kadar konser tekliflerini geri çeviriyor.

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