Özcan Deniz'den rekor reklam ücreti

Dizi sektörünün en fazla ücret alan oyuncusu olan Özcan Deniz, reklam dünyasında da zirveye koşuyor. Ünlü sanatçı, rol aldığı yeni reklam filminden bir yıllık anlaşma karşılığında 2 milyon lira aldı.
En çok kazananlar arasında
Özcan Deniz, 'Kaderimin Yazıldığı Gün' adlı diziden aldığı bölüm başı 96 bin liralık ücretiyle, sektörün en fazla kazanan erkek oyuncusu unvanını taşıyor.
Dizi, reklam ve konser gelirleriyle en çok kazanan sanatçılar arasında yer alan Deniz, son olarak bir içecek markasının reklam kampanyası için anlaşma imzaladı. Ünlü şarkıcı Sıla ile birlikte kamera karşısına geçen Deniz, aldığı 2 milyon lirayla reklam dünyasında da en yüksek ücreti alan ünlüler listesine girdi.
Beren 2 milyon dolar istiyor
Cem Yılmaz 2,5 milyon dolar ücretiyle adını reklamlardan en çok kazanan oyuncuların başına yazdırırken, ünlü oyuncu Beren Saat ise 2 milyon dolar olarak belirlediği yeni reklam tarifesiyle ikinci sırada yer alıyor.
Saat'i, 1 milyon euro'luk ücretiyle Meryem Uzerli takip ederken, Kıvanç Tatlıtuğ da 2 milyon lirayla listenin üst sıralarında bulunuyor.
2016'ya kadar konser vermeyecek
Yönetmenliğini yaptığı 'Sevimli Tehlikeli' filmini 911 bin 833 kişi izleyerek 9 milyon 186 bin 465 TL hasılat elde eden Özcan Deniz, beyazperde de başarılı işlere imza atıyor. Bu yıl sinemaya ağırlık vereceğini söyleyen sanatçı, 2016 yılına kadar konser tekliflerini geri çeviriyor.