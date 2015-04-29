Özcan Deniz'den rekor reklam ücreti

Dizi sektörünün en fazla ücret alan oyuncusu olan Özcan Deniz, reklam dünyasında da zirveye koşuyor. Ünlü sanatçı, rol aldığı yeni reklam filminden bir yıllık anlaşma karşılığında 2 milyon lira aldı.

En çok kazananlar arasında

Öz­can De­niz, 'Ka­de­ri­min Ya­zıl­dı­ğı Gü­n' ad­lı di­zi­den al­dı­ğı bö­lüm ba­şı 96 bin li­ra­lık üc­re­tiy­le, sek­tö­rün en faz­la ka­za­nan er­kek oyun­cu­su un­va­nı­nı ta­şı­yor.

Di­zi, rek­lam ve kon­ser ge­lir­le­riy­le en çok ka­za­nan sa­nat­çı­lar ara­sın­da yer alan De­niz, son ola­rak bir içe­cek mar­ka­sı­nın rek­lam kam­pan­ya­sı için an­laş­ma im­za­la­dı. Ün­lü şar­kı­cı Sı­la ile bir­lik­te ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çen Deniz, al­dı­ğı 2 mil­yon li­ray­la rek­lam dün­ya­sın­da da en yük­sek üc­re­ti alan ün­lü­ler lis­te­si­ne gir­di.

Beren 2 milyon dolar istiyor

Cem Yıl­maz 2,5 mil­yon do­lar üc­re­tiy­le adı­nı rek­lam­lar­dan en çok ka­za­nan oyun­cu­la­rın ba­şı­na yaz­dı­rır­ken, ün­lü oyun­cu Be­ren Sa­at ise 2 mil­yon do­lar ola­rak be­lir­le­di­ği ye­ni rek­lam ta­ri­fe­siy­le ikin­ci sı­ra­da yer alı­yor.

Saa­t'i, 1 mil­yon eu­ro­'luk üc­re­tiy­le Mer­yem Uzer­li ta­kip eder­ken, Kı­vanç Tat­lı­tuğ da 2 mil­yon li­ray­la lis­te­nin üst sı­ra­la­rın­da bu­lu­nu­yor.

2016'ya kadar konser vermeyecek

Yönetmenliğini yaptığı 'Sevimli Tehlikeli' filmini 911 bin 833 kişi izleyerek 9 milyon 186 bin 465 TL hasılat elde eden Özcan Deniz, beyazperde de başarılı işlere imza atıyor. Bu yıl sinemaya ağırlık vereceğini söyleyen sanatçı, 2016 yılına kadar konser tekliflerini geri çeviriyor.