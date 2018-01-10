T24 LogoT24 Logo
Magazin

Özcan Deniz: Nikahımız iş yoğunluğundan gecikti

"Eşimle aramızdaki sevgi ve ilişki biçimine uymayan, kesin bir dille yazılmış ama imzasız, uydurma bir haber"

10 Ocak 2018 18:59

Oyuncu ve yönetmen Özcan Deniz yaklaşık olarak 6 aylık hamile olan sevgilisi Feyza Aktan ile nikah öncesi evlilik sözleşmesi yapacağı haberlerine tepki gösterdi. Deniz, "Nikahımızın gecikme nedeni tamamen iş yoğunluğu, hamilelik süreci ve geçirmiş olduğum rahatsızlıktır" dedi. 

Yakın zamanda Feyza Aktan ile dünyaevine girmeye hazırlanan Özcan Deniz, imzalardan önce evlilik sözleşmesi yapacağı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Özcan Deniz, sosyal medya hesabından bir açıklamaya yaparak çıkan iddialara tepki gösterdi. Özcan Deniz’in yaptığı açıklamada, “Eşimle aramızdaki sevgi ve ilişki biçimine uymayan, kesin bir dille yazılmış ama imzasız, uydurma bir haber. Nikahımızın gecikme nedeni tamamen iş yoğunluğu, hamilelik süreci ve geçirmiş olduğum rahatsızlıktır. En kısa zamanda gerçekleşecek olan evliliğimizin tarihi aile içi kararımızdır” ifadesini kullandı. 

ETİKETLER

Özcan denizfeyza aktanhamilenikahsözleşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24