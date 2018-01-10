Özcan Deniz: Nikahımız iş yoğunluğundan gecikti

Oyuncu ve yönetmen Özcan Deniz yaklaşık olarak 6 aylık hamile olan sevgilisi Feyza Aktan ile nikah öncesi evlilik sözleşmesi yapacağı haberlerine tepki gösterdi. Deniz, "Nikahımızın gecikme nedeni tamamen iş yoğunluğu, hamilelik süreci ve geçirmiş olduğum rahatsızlıktır" dedi.

Yakın zamanda Feyza Aktan ile dünyaevine girmeye hazırlanan Özcan Deniz, imzalardan önce evlilik sözleşmesi yapacağı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Özcan Deniz, sosyal medya hesabından bir açıklamaya yaparak çıkan iddialara tepki gösterdi. Özcan Deniz’in yaptığı açıklamada, “Eşimle aramızdaki sevgi ve ilişki biçimine uymayan, kesin bir dille yazılmış ama imzasız, uydurma bir haber. Nikahımızın gecikme nedeni tamamen iş yoğunluğu, hamilelik süreci ve geçirmiş olduğum rahatsızlıktır. En kısa zamanda gerçekleşecek olan evliliğimizin tarihi aile içi kararımızdır” ifadesini kullandı.