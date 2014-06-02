Özcan Deniz ile Ece Uslu aşk yaşıyor

‘Karagül’ dizisinde karı-kocayı canlandıran Özcan Deniz ve Ece Uslu’nun ikilinin gerçek hayatta da bir beraberliklerinin olduğu ortaya çıktı. Yılın aşkı olarak gündeme düşen bu haberini belgeleyecek kareyi çekmek için magazin gazetecileri birbiri ile yarışmaya başladı bile.

Gazeteport’ta yer alan habere göre, ‘Yaprak Dökümü’ dizisi ile ünlenen Fahriye Evcen’le yaşadığı ilişkinin ardından Özcan Deniz’in adı ilk kez biriyle anılıyor. İkilinin, yaz için birlikte yaptıkları planda Kalkan'da bir ev kiraladığı gelen haberler arasında.