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Özcan Deniz ile Ece Uslu aşk yaşıyor

Özcan Deniz, son dizisinde başrolü paylaştığı Ece Uslu ile aşk yaşamaya başladı

02 Haziran 2014 18:08

‘Karagül’ dizisinde karı-kocayı canlandıran Özcan Deniz ve Ece Uslu’nun ikilinin gerçek hayatta da bir beraberliklerinin olduğu ortaya çıktı. Yılın aşkı olarak gündeme düşen bu haberini belgeleyecek kareyi çekmek için magazin gazetecileri birbiri ile yarışmaya başladı bile.

Gazeteport’ta yer alan habere göre, ‘Yaprak Dökümü’ dizisi ile ünlenen Fahriye Evcen’le yaşadığı ilişkinin ardından Özcan Deniz’in adı ilk kez biriyle anılıyor. İkilinin, yaz için birlikte  yaptıkları planda Kalkan'da bir ev kiraladığı gelen haberler arasında. 

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