Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'le paylaştığı fotoğrafı eleştirenlere: Oğlumu görmenin heyecanı ile paylaşılmış masum bir fotoğraf

Oğlu Kuzey'ı öptüğü kareye gelen eleştirilere yanıt veren Özcan Deniz, “Fotoğraflar her zaman görüneni söylemez. Bir aydır birbirini göremeyen baba-oğulun hasret fotoğrafı bu!” dedi. Oğlunu aslında çenesinden öptüğünü ifade eden Deniz, “Bir aydan fazladır görmediğim oğlumu görmenin heyecanı ile paylaşılmış masum bir fotoğraf… Allah kimseye yaşatmasın ama baba olmayan anlamaz” diye yazdı.

Özcan Deniz ve boşandığı eşi Feyza Aktan velayet konusunda anlaşamayınca mahkemenin yolunu tuttu. Oğlu Kuzey'i belli günlerde gören Deniz’in sosyal medyaya attığı oğluyla bir fotoğrafı bazı kullanıcılar tarafından eleştiri aldı.

Gelen eleştiriler üzerine suskunluğunu bozan ünlü sanatçı sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Fotoğraflar her zaman görüneni söylemez. Bir aydır birbirini göremeyen baba-oğulun hasret fotoğrafı bu! O an ki özlemle neresini öpeceğimi şaşırdığım, birbirimize doyamadan ayrılmak zorunda olduğumuz anın fotoğrafı… Ve açı öyle söylemese de dudağından değil çenesinden öptüğüm bir fotoğraf! Bir aydan fazladır görmediğim oğlumu görmenin heyecanı ile paylaşılmış masum bir fotoğraf… Allah kimseye yaşatmasın ama baba olmayan anlamaz.