Ozbi'den dikkat çeken klip: Kalbine Sor

Ünlü rap şarkıcısı Ozbi, Kalbine Sor adlı yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu.

Kalbine Sor adlı şarkıya çekilen klipte ise sivil polislerce kovalanan ve ardından yakalanan bir kadının çantasından çıkan 'barış'ın simgesi beyaz güvercin dikkat çekiyor.

Klipte hukuksuz bir şekilde gerçekleştirilen gözaltılar protesto ediliyor.

Irkçılık karşıtı sözleriyle büyük beğeni toplayan şarkıda 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum için 'Hayır' göndermesi yapılıyor.

Şarkının sözleri Ozbi'ye aitken, müziği ise Ozbi ve Murat Karatağ imzalı. Cihan Aydın prodüksiyonunda Kadıköy sokaklarında çekilen klibin yönetmen koltuğunda ise Ozbi oturuyor.