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Dünya

Özbekistan, Kırgızistan sınırını kapattı

Özbekistan, Kırgızistan'daki şiddet olaylarından kaçan binlerce mülteci için uluslararası yardım çağrısı yaptı.

14 Haziran 2010 03:00

T24 - Özbekistan, Kırgızistan'daki şiddet olaylarından kaçan binlerce mülteci için uluslararası yardım çağrısı yaptı ve bu ülkeyle sınırını mültecileri kabul etmekteki yetersizliği yüzünden kapattı.

Özbekistan Başbakanı Yardımcısı Abdullah Aripov, iki ülkeyi ayıran sınır noktalarından Yarkıçlak'taki mülteci kampında yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 45 bin mültecinin kaydını yaptıklarını belirterek, yoğun mülteci akını dolayısıyla uluslararası kuruluşların insani yardımlarına ihtiyaçları bulunduğunu kaydetti.

Ülkesinin başka mülteci kabul edecek durumda olmadığını ve bugünden itibaren Kırgızistan'la sınırını kapadığını söyleyen Aripov, ancak tıbbi yardıma ihtiyaçları bulunanları ülkeye kabul edeceklerini belirtti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, yaklaşık 80 bin Kırgız'ın Özbekistan'a kaçtığını, 15 bininin de sınırda beklediğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay da yaptığı açıklamada, Özbekistan ve Tacikistan'dan, Kırgızistan'daki çatışmalardan kaçan mültecilerin geçişi için sınırlarını açmalarını istedi.

Pillay yayınladığı açıklamada, evlerini terk etmek zorunda kalmış, çoğunluğu Özbek çok sayıdaki insanın durumuyla ilgili büyük endişe duyduğunu belirterek, Özbekistan ve Tacikistan'dan sınırlarını, sığınmak zorunda kalan yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun herkese açık tutmasını istedi.


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