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Özbek ve Göksel'in adı iddianamede

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Özbek ve Erhan Göksel'in adı 2500 sayfalık Ergenekon iddianamesinde de geçiyor.

22 Ocak 2009 02:00

Bu sabah saatlerinde gözaltına alınan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek ve VERSO araştırma şirketi sahibi Erhan Göksel'in adı 2500 sayfalık Ergenekon iddianamesinde de geçiyor.

Mustafa Özbek'in adı Ergenekon iddianamesinin 1045, 1074, 1750, 1777.sayfalarında şöyle geçiyor:

''14 Mart 2008'de İlhan Selçuk'un M.B. isimli bir şahısla yaptığı telefon konuşmasında adı geçiyor. İddianameye göre, M.B. konuşmada şunları söylüyor:

"Bakalım yani Mustafa Özbek aradı. Diyor ki Turkish yönetimine de ben hani perde gerisinde de biraz o var. Zaten sürekli dürtüyor eylem yapalım, şey yapalım. Bu yalancı sözcüğünü yalatacağız ona diyor başbakana."

Selçuk da "Güzel yapmış" yanıtını veriyor.

Ayrıca Özbek'in adı bir başka şüphelinin telefon konuşmasında da bir toplantıya katılacaklar arasında adı sayılıyor.''

İddianamenin 1353 ve 1354. sayfalarında Göksel'le ilgili ifadeler şöyle:

''Kemal Alemdaroğlu'nun 16 Aralık 2007 tarihinde kimliği belirsiz bir şahısla yaptığı telefon konuşmasında Erhan Göksel'in adı geçiyor. Konuşmada Alemdaroğlu, telefonda konuştuğu kişiye Göksel'in Avrasya TV'de bir program yaptığını söylediği ve "valla dehşet konuşuyordu" dediği belirtiliyor. Alemdaroğlu'nun telefonda konuştuğu şahıs ise yanıt olarak şunları söylüyor:

"Onu böyle birisinin yanına kayıtmak koymak falan filan gerekiyor yani. Tek başına bizim düzeydedki bir toplantıyı şey yapacak durumda değil. Ee tanırım ben Erhan benim yakınım. Yakınım dediğim bana SMS'leri de geliyor yani şey yapabilirim, söyle arayabilirim ama tek başına kalkıp Taksim toplantısında konuşması."

Konuşmanın ilerleyen bölümlerinde de Göksel'in "her konuya dalmaya başladı, halbuki işinin araştırma kamuyou araştırması yapmak olduğu" belirtiliyor ve konuşmada adı geçen toplantıda konuşmasının "kaliteyi tamamen düşürebileceği" belirtiliyor.''

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