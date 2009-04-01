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Özbek, Türk Metal’i bırakıyor

Ergenekon'dan tutuklu bulunan Türk Metal Sendikası'nın 34 yıllık başkanı Mustafa Özbek, yeniden aday olmayacak.

01 Nisan 2009 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve Türk Metal Sendikası’nda 34 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Mustafa Özbek'in sendikanın 3 Nisan'da yapılacak olağan genel kurulunda yeniden aday olmayacak.


Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası'nın 13. Olağan Genel Kurulu, 3 Nisan Cuma günü Ankara'da toplanacak. Büyük Anadolu Oteli'ndeki genel kurul 3 gün sürecek.

Genel Kurula Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ve bazı siyasi partilerin temsilcilerinin katılması bekleniyor. Genel kurula ayrıca yabancı ülkelerden 75 sendikacı katılacak.

Genel Kurulda, Türk Metal Sendikası'nın 8 Kasım 1975 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkan seçilen ve 34 yıldır bu görevi sürdüren Mustafa Özbek'in yeniden aday olmayacağı öğrenildi.

Özbek'in, genel kurula göndereceği bir mektupla teşkilatına veda edeceği belirtildi. Özbek'in veda mektubu, genel kurulun açılışında daha önceki görüntüleri eşliğinde okunacak.

Bu arada, genel kurula, Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlığındaki listeyle gidilmesi bekleniyor.

Türk Metal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ocak 2009 istatistiklerine göre 340 bin 705 üye sayısıyla Türkiye'de üye sayısı en fazla sendika. Metal iş kolundaki kayıtlı işçilerin yüzde 50,12'si sendikaya üye bulunuyor.

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