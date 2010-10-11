-ÖZBEK: SÜREÇ KARARNAME ÇALIŞMALARIYLA BAŞLAMIŞTIR ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan (HSYK) istifa eden Kadir Özbek, ''17 ağustostan beri biz bu konuları değerlendiriyorduk. Hatta bu sürecin başlangıcı kararname çalışmalarının başlangıcıdır. O süreden beri kurul normal çalışmalarını yapamamıştır'' dedi. Özbek, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Telekulak iddiaları gündeme geldiğinde 'yargı savunmada' demiştiniz, 'bu yasa geçerse devletin çatısı çöker' demiştiniz. Bugün ayrılıyorsunuz, savunmadan pes mi ettiniz? Şu anda O görüşlerinizle aynı noktada mısınız?'' şeklindeki sorusu üzerine Özbek, şunları söyledi: ''Biz anayasanın 159. maddesinde yer alan hakim bağımsızlığı ve hakim teminatı esaslarının korunmasıyla görevlendirilen bir yüksek kurulun üyeleriyiz. 'Yargı, savunma konumuna düşürülmüştür' dediğimiz zaman yargıya karşı sistemli ve hissettiğimiz bir yıpratma kampanyasının başladığını görmüştük. Bu sebeple bu ifadeleri kullandık. Ancak aradan geçen zaman zarfında bunu söylemekte beis görmüyorum, insanların iradelerinin fesada uğratıldığı biçimde yani serbest iradelerin sakatlandığı biçimde bir yıpratma kampanyası sonunda belli bir noktaya geldik. Ancak artık bir anayasa değişikliği yapılmıştır, süreçten geçilmiştir, TBMM'nin bu konuda çıkardığı yasa vardır. Referandum sürecinde halk oyuyla kararlaştırılmış ve yürürlüğe konmuş bir anayasa olduğuna göre artık daha fazla bir şey söylemek gerekmez.'' ''Sayın Ali Suat Ertosun aranızda yok. Genellikle onu da çevrenizde açıklamalar yaparken görüyorduk. Sebebi nedir?'' şeklindeki soruya Özbek, ''Öncelikle aramızda olmayan arkadaşlar adına konuşma imkanımız yok. Değerlendirmeleri herkes kendisi yaptı. Suat bey yanımızda, bizi izliyor. Bizle birliktedir. Bu soruların yanıtını kendisi verecektir. Her zaman bizden desteğini esirgemeyen, kurulda son derece yararlı çalışmalar yapmış arkadaşımızdır. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyorum'' yanıtını verdi. -''ELİMİZDE BAŞKA ENSTRÜMAN KALMAMIŞTIR''- Özbek, kendi görev süresinin Aralıkta, Musa Tekin'in görev süresinin 16 Ekimde dolduğu anımsatılarak, ''İstifaların görev süresinin dolmasına az bir süre kala gerçekleşmesi anlamlı değil mi'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Günlük yaşamda konuşma imkanımız olsaydı biz buna 'ucuz kahramanlık mı yapıyorsunuz' biçiminde bir anlam verebilirdik. Sizin dediğiniz gibi değil. 17 ağustostan beri biz bu konuları değerlendiriyorduk. Hatta bu sürecin başlangıcı 17 ağustos değil önceki kararname çalışmalarının başlangıcıdır. O süreden beri kurul normal çalışmalarını yapamamıştır. Elimizde başka enstrüman kalmamıştır. Çünkü bugüne kadar kamuoyunda da çektiğimiz sıkıntıları bir hakim ciddiyeti içinde kamuoyuyla paylaşmaya çalıştık. Bu aşamada yapabileceğimiz konu buydu. Eğer aksine bir davranış olsaydı. Sayın Musa bey ve ben bu ekibin veya bu grubun dışında kalsaydık, 'niye onlar kaldı?' diye sorulabilirdi. Neresinden baktığınıza göre değişir.'' Bundan sonra ne yapacakları yönündeki soruya ise Özbek, ''Bildiğiniz gibi biz Yargıtay ve Danıştay üyeleriyiz, oradaki görevlerimize geri dönüyoruz'' karşılığını verdi. Özbek, bir gazetecinin, ''Çıkan kavga... Yargıtay ve Danıştay'dan gelecek üyelerin 60 gün önceden belirlenmesine dair bir hüküm var. Bu konuda bugüne kadar bir adım atılmadığını, aynı zamanda aday da olmadığını duyuyoruz'' sözleri üzerine, ''Adaylar var. Geçici 19. maddedeki bir düzenleme var. Oradaki süreç devam ediyor adaylar da çıktı. Seçimler yapılacak'' dedi. Kadir Özbek, ''HSYK taslağıyla ilgili görüşlerinin'' sorulmasına karşılık, ''Taslak, içeriği itibariyle bugüne kadarki endişelerimizin gerçekleştiğinin en önemli kanıtıdır'' diye konuştu. Yargıtay başkanlığına aday olup olmayacağına ilişkin soruyu ise Özbek, ''Şu anda öyle bir soruya cevap vermek durumunda değilim. Bu tamamen buradaki çalışmalarımızla ilgili bir toplantı'' şeklinde yanıtladı.