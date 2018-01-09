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Spor

Özbek startı veriyor

Serhan TÜRK - ANTALYA / DHA Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 20 Ocak'ta yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu için üyelerle buluşma programını netleştirdi

09 Ocak 2018 14:36

Serhan TÜRK - ANTALYA / DHA

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 20 Ocak\'ta yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu için üyelerle buluşma programını netleştirdi.
Buna göre Dursun Özbek, ilk olarak 14 Ocak Pazar günü saat 14:00-17:00 arası Galatasaray Kalamış Tesisleri\'nde üyelere bir kokteyl verecek. 18 Ocak Perşembe günü saat 19:00\'da Point Barbaros Otel\'de yeni yönetim kurulunu tanıtacak olan Özbek\'in seçim öncesi son durağı ise 19 Ocak Cuma günü saat 19:00\'da Levent\'teki Galatasaraylılar Derneği olacak.
Dursun Özbek\'in listesinde Nasuhi Sezgin, Can Topsakal, İsmail Sarıkaya, Ural Aküzüm, Ali Yüce, Murat Atay ve Burçin Arslan yeniden kendilerine yer buldu. Özkan Olcay, Mehmet Dedeoğlu, Osman Kocaman, Cevat Genç, Ahmet Cebeci, Mehmet Onultan, Serdal Koç, Ozan Oral ise yönetim kurulundaki yeni adaylar olarak listeye girdi. 

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