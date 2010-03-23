Özbek: Sanırım bizi gözden çıkardılar

T24 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman'ın bugünkü Kurul toplantısını terk ederek, Kurul'un çalışmasını engellediğini savunarak, ''Sanıyorum bizi gözden çıkardılar, bize kararname çıkartmak istemiyorlar anladığım kadarıyla'' dedi. Özbek, müsteşarla ilgili suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağıyla ilgili soruya "Genel Kurul'ca değerlendireceğiz" yanıtını verdi.



Özbek, HSYK'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.



HSYK'nın bugün olağan gündemiyle sabah toplandığını, gündemlerinde yetkilendirme ve tefhim işlemleri ile güz kararnamesiyle ilgili olarak bazı çalışmalar bulunduğunu ifade eden Özbek, mahkeme başkanı ve bir kısım başsavcılıklar için Adalet Bakanlığınca kararname taslağı gönderilmediğini, bu durumu da Adalet Bakanına şifaen bir kaç kez ifade ettiklerini söyledi.



Mahkemelerin hakimlerin yetkilendirilmesine ilişkin kararnameyi beklediğine ve bu kararnamenin gecikmesiyle mahkemelerde yığılmalar olduğuna işaret eden Özbek, son çıkan Çek Kanunu ile asliye ceza mahkemelerinden sulh ceza mahkemelerine devredilen davaların büyük sayıya ulaşmasıyla değişik yerlerdeki adalet komisyonu başkanlıklarının sulh ceza mahkemelerine yeni yetkilendirme yapılması talebinde bulunduklarını anımsattı.



Müsteşar hakkında suç duyurusunda bulunulabilir



Bu çalışmaların bir an evvel tamamlanmasını için Adalet Bakanlığından kararname taslağını HSYK'ya göndermesini 17 Mart'ta yazılı olarak istediklerini kaydeden Özbek, şöyle konuştu:



''Buna da cevap alamadık. Bugün üyelerimizden Sayın Ali Suat Ertosun tarafından, 19 Mart tarihinde verilen 2 önergeyle kararname taslağının görüşülmek üzere Kurul'a getirilmesi ve ilke kararlarıyla ilgili olarak da görüşmelerin yapılabilmesi açısından karar alınması talep edildi. Ancak Bakanlık Müsteşarımız Kurul Üyesi Sayın Ahmet Kahraman, böyle bir önergenin gündeme alınmasına karşı olduğunu ifade etti ve görüşmeleri, toplantıyı terk etti. Toplantı yeter sayımız bulunamadığı için de bugünkü toplantımızı yapamadık. Bunu tutanağa bağladık.''



Özbek, bir gazetecinin ''Müsteşar hakkında suç duyurusunda bulunacak mısınız?'' sorusu üzerine de ''Gereği Kurul'ca değerlendirilecek'' yanıtını verdi.



'Sanıyorum bizi gözden çıkardılar'



Özbek, bir gazetecinin Adalet Bakanı Müsteşarı Kahraman'ın tavrının nedenini sorması üzerine de ''Sanıyorum bizi gözden çıkardılar, bize kararname çıkartmak istemiyorlar anladığım kadarıyla'' yanıtını verdi.



Ali Suat Ertosun'un gündeme alınmasını istediği kararnamede Ergenekon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcılarının isimlerinin olduğunun ifade edildiğinin söylenmesi üzerine de Özbek, ''Öyle şey olur mu? Kararnamenin taslağı gelmedi daha, böyle bir şey söylemem mümkün değil. Olağan güz kararnamesinde yapılamayan, geriye bırakılan kısımların tamamlanmasıyla ilgili'' dedi.



'Görevimizi yapıyoruz'



Bir gazetecinin ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sizin dün (23 Mart 2010) yaptığınız açıklamaları ağır başlılıktan uzak olarak nitelendirdi ne söylemek istersiniz'' diye sorması üzerine de Özbek, ''Ne söylememi istiyorsunuz, biz görevimizi yapıyoruz'' dedi.



HSYK'nın Anayasa değişikliğine ilişkin çalışmalarını da sürdürdüğünü ifade eden Özbek, detaylı bir inceleme yaptıklarını, çalışmalara yarın (24 Mart 2010) da devam edileceğini ve sonuçlanması durumunda yarın öğlenden sonra bilgilendirme yapabileceklerini söyledi.

