Özbek Hoca'nın vurulma anı ortaya çıktı

Özbek asıllı alim Abdullah Buhari’ye yönelik düzenlenen suikast anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki iki kamera tarafından kaydedilen görüntülerde Çeçen uyruklu tetikçinin ateş anı görülüyor.

Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre; Zeytinburnu’nda Özbek Hoca Abdullah Buhari suikast sonucu hayatını kaybetmiş, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Abdullah Buhari’yi öldüren Çeçen uyruklu tetikçi Zelimkhan Makhtiev, azmettirici Özbek asıllı Rus Sobir Shukurov ve suikaste yardım eden Eldar Aslan’ı olaydan kısa bir süre sonra yakalamıştı. Buhari’nin suikaste uğradığı anlar, iki kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

10 gün önceden geldi

Görüntülerde Abdullah Buhari’nin derneğin kapısını çaldığı, Hoca kapının açılmasını beklerken Çeçen tetikçinin de Buhari’ye yaklaştığı görülüyor. Çeçen suikastçinin ateş ettiği anlarda, azmettirici olarak tutuklanan Sobir Shukurov’un da karşı kaldırımda beklediği görülüyor. Azmettirici Shukurov ve tetikçi Makhtiev Emniyet’te ifade vermezken suikaste yardımcı olan Eldar Aslan, “Sobir ve Zelimkhan Antalya’da buluştu, bir araba kiraladık. Suikastten 10 gün önce de İstanbul’a geldik. Kurtuluş’ta kiraladığımız evde Sobir, silahı Zelimkhan’a verdi” dedi.

Şikayetçi olmamış

Abdullah Buhari’ye daha önce de suikast yapılacağı yönünde bilgilerin geldiği ortaya çıktı. Alican E. ve Çeçen General Sultan K.’nın, geçtiğimiz Ağustos ayında Özbek lider Muhammed Salih’in oğlu Timur Salih’e giderek, “Rus ve Özbek asıllı 5 kişi 250 bin Dolar karşılığında Abdullah Buhari, Raşid Kara ve Muhammed Salih’e suikast yapmamız teklifinde bulundu” şeklinde bir uyarıda bulundukları, Muhammed Salih’in durumu güvenlik güçlerine bildirdiği öğrenildi. Buhari’nin ise, “Ali ve Sultan isimli şahısların benim hakkımdaki iddialarına itibar etmediğim için bu durumu polis ya da bir başka resmi kuruma bildirme gereği duymadım. Onlardan şikayetçi değilim” dediği öğrenildi.