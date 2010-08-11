Özbek: Adlî Şûra'da kriz yok

T24 - HSYK Başkanı Özbek kurulda kriz yaşandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.







Başsavcı Cihaner'in ataması yargıda kriz yaratabilir





Adalet Bakanı Sadullah Ergin hakim ve savcı atamaları ile ilgili HSYK'da kriz yok açıklaması yaptı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Dikmen Hakimevi'nde çalışmalarına devam ediyor. HSYK Başkanı Kadir Özbek, atamalara ilişkin incelemelerin sürdüğünü ve ataması yapılacak kişilerin dosyalarının tek tek incelendiğini söyledi.

Bugün bir gazetede yer alan ''Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in Bursa Başsavcılığına atandığı'' iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özbek, ''İsimler üzerindeki atamalar kesinleşmedi. Çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.

Unvanlı hakim ve cumhuriyet savcılarının atamalarına ilişkin kararnamelerin de görüşülmeye başlanmadığını bildiren Özbek, ''Kurul toplantılarında herhangi bir kriz söz konusu değil. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Unvanlı hakim ve savcıların atamalarına ilişkin kararnameyi yakında görüşmeye başlayacağız'' diye konuştu.

Özbek, kurul çalışmalarına Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman'ın da katıldığını, çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

2010 yaz kararnamesinde kritik soruşturmaları yürüten 138 ünvanlı hakim ve savcının atamaları şekilleniyor.

Akla gelen ilk isim ise Erzurum'daki Ergenekon soruşturmasının iki numaralı ismi Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner. Kendi isteğiyle yer değişikliği isteyen Cihaner' in Bursa'ya gitme ihtimali yüksek. Ama Ankara'ya atanacağı iddiası da var.

Adalet Bakanlığı’nın meslekten ihraç istediği Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz ise sürpriz şekilde bakanlığın hazırladığı kararnamede bulunmuyor. Diğer üyelerin bir talebi olmazsa Kaçmaz Sincan'da kalacak.

Kurul'da sorun yaratması beklenen makam, sekiz aydır atama yapılmayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Kararname taslağında bakanlığın önerdiği isim başsavcıvekillerinden İbrahim Özyurt. Seçilmiş üyeler ise bu koltuğa diğer Başsavcıvekili Levent Tacer' in oturmasını istiyor.

İstanbul'a takviye

Bu yıl Ergenekon savcılarıyla ilgili bir değişiklik öngörülmüyor. Ancak Ergenekon, Balyoz ve Kafes Eylem Planı davalarının görüldüğü İstanbul Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri’nin yeni üyelerle takviye edilebileceği belirtiliyor.

HSYK’nın seçilmiş üyeleri, Ergenekon başta olmak üzere başka unvanlı hâkim ve savcıları da kararnameye dahil etmek taleplerini sözlü olarak gündeme getirdiler. Bakanlık ve HSYK arasında uzlaşma olmadığı için kriz sürüyor.

Kararnamenin parçalı çıkartılması konusunda uzlaşma sağlanırsa iktidar kanadı, kararnamenin rutin bölümünü yayınlayıp, anlaşmazlık bulunan unvanlılar kararnamesini 12 Eylül’deki referandum sonrası oluşturulacak yeni HSYK’ya bırakmayı istiyor. Ancak iki kanat arasında hiçbir uzlaşma sağlanamazsa 1325 kişilik adli, 138 kişilik unvanlı, 135 kişilik idari hâkimler kararnamesi tümüyle referandum sonrasına kalacak.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Müsteşar Ahmet Kahraman’ın katıldığı dünkü toplantıda HSYK’nın iki kanadı uzlaşmaya varamadı. Kararnameyi etap etap görüşen HSYK dün de ünvanlılar bölümüne geçemedi. HSYK’nın, toplantısına bugün de devam etmesi bekleniyor.