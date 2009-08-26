Özat: Tuncay Köln'e gelmek istiyor

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden 1. FC Köln'de antrenörlük yapan Ümit Özat, İngiltere'nin Middlesbrough takımında forma giyen Tuncay Şanlı'nın Köln'e gelmek istediğini bildirdi.

Kölner Express gazetesine konuşan Ümit, “Tuncay Şanlı, Köln'e gelmek istiyor” dedi.

Tuncay'ın lider bir oyuncu olduğunu belirten Ümit, şöyle devam etti:

“Birlikte 6 yıl futbol oynadık. O çok iyi bir futbolcu. Hem golcü hem de gol hazırlayan yönüyle dikkat çekiyor. Tuncay gibi bir futbolcuya ihtiyacımız var. Para konusunda konuşamam, ancak ben, olduğum yerde her zaman Tuncay'ı görmek isterim.”

Ümit ayrıca, Tuncay'ın 1. FC Köln'e gelmesi durumunda kulübün 50 bin adet daha fazla forma satabileceğini ifade etti.

Gazetenin haberinde ise Tuncay'ın bir yıllık kiralık bedelinin 5 milyon Avro'yu bulduğu, bu nedenle bu transferin gerçekleşmesinin 1. FC Köln açısından zor olduğu belirtildi.