T24 LogoT24 Logo
Spor

Özat: Tuncay Köln'e gelmek istiyor

26 Ağustos 2009 20:11

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden 1. FC Köln'de antrenörlük yapan Ümit Özat, İngiltere'nin Middlesbrough takımında forma giyen Tuncay Şanlı'nın Köln'e gelmek istediğini bildirdi.

Kölner Express gazetesine konuşan Ümit, “Tuncay Şanlı, Köln'e gelmek istiyor” dedi.

Tuncay'ın lider bir oyuncu olduğunu belirten Ümit, şöyle devam etti:

“Birlikte 6 yıl futbol oynadık. O çok iyi bir futbolcu. Hem golcü hem de gol hazırlayan yönüyle dikkat çekiyor. Tuncay gibi bir futbolcuya ihtiyacımız var. Para konusunda konuşamam, ancak ben, olduğum yerde her zaman Tuncay'ı görmek isterim.”

Ümit ayrıca, Tuncay'ın 1. FC Köln'e gelmesi durumunda kulübün 50 bin adet daha fazla forma satabileceğini ifade etti.

Gazetenin haberinde ise Tuncay'ın bir yıllık kiralık bedelinin 5 milyon Avro'yu bulduğu, bu nedenle bu transferin gerçekleşmesinin 1. FC Köln açısından zor olduğu belirtildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24