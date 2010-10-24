-ÖZAT: MAĞLUBİYETİN SORUMLUSU BENİM ANKARA (A.A) - 24.10.2010 - Ankaragücü Teknik Direktörü Ümit Özat, çok kötü oynadıkları Bursaspor mağlubiyetinin sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi. Özat, 5-1 yenildikleri Bursaspor karşılaşması sonrası düzenlediği basın toplantısında, oynanan oyunun karşılığında alınan sonucun normal olduğunu belirterek, ''Kötü bir maç, kötü bir oyun. Neticede bu mağlubiyetin bir sorumlusu varsa o da benim. 10 dakikada 2 tane duran toptan gol yediğiniz zaman demoralize olursunuz ve yenilgi de kaçınılmaz olur'' dedi. Ümit Özat, alınan sonucun kendilerini hedeflerinden saptırmayacağını vurgulayarak, ''Bizim bir hedefimiz var. Ligde ilk 8 arasında yer almak. İnişli, çıkışlı bir grafik çizebiliriz, ancak bu bizi hedefimizden asla saptırmaz. Her maçı kendi içerisinde değerlendirmek lazım. Geçen hafta biz iyi oynadık Galatasaray'ı yendik. Bursaspor da iyi oynadı bizi yendi. Bunu böyle değerlendirmek lazım'' diye konuştu. Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise son 2 hafta üst üste alınan beraberliklerle 4 puan kaybettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Kaybettiğimiz puanlar neticesinde alttaki rakiplerimiz bize iyice yaklaştı. Trabzonspor da maç fazlasıyla liderliğimizi elimizden aldı. Bu maç bizim için çok önemliydi. Hem liderliğimizi geri almak, hem de alttaki rakiplerimizle aramızdaki puan farkını açmak istiyorduk. Ancak geçen hafta Galatasaray'a, ondan önceki hafta da Konyaspor'a 4'er gol atan Ankaragücü gibi güçlü bir rakiple karşılaşmak bizim açımızdan zor olacaktı. 1-0 yenik duruma düşmemize rağmen üst üste bulduğumuz gollerle bir anda farkı yakaladık ve bana göre maç ilk devre sonunda bitti.'' Sağlam, Ankaragücü ve Bursaspor taraftarlarının tribünlerde fair-play adına çok güzel bir görüntü sergilediklerine de değinerek, ''Futbolda fair-play adına özlediğimiz bir tablo vardı. Her 2 takım seyircisi de bu maçta çok güzel bir atmosfer sergiledi ve bize özlediğimiz tabloyu yeniden yaşattılar. Hem Ankaragücü'nün, hem de Bursaspor'un taraftarlarına bu anlamda teşekkür ederim'' dedi. Ertuğrul Sağlam, hem Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde, hem de Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden futbolcularını kutlayarak, ''Zorlu şampiyonlar ligi maçlarından sonra ligde de liderliğini sürdüren ve başarılı maçlar çıkaran futbolcularıma teşekkür ediyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.