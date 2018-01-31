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Spor

Ozan Tufan, Premier Lig'e gidiyor!

Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği futbolcusunu kiralıyor

31 Ocak 2018 16:09

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın kadroda düşünmediği ve gözden çıkardığı isimlerden Ozan Tufan'ın sezon sonuna kadar İngiltere’nin Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’a kiralandığı belirtildi.

İngiliz ekibi sezon sonunda Ozan Tufan’dan memnun kalması durumunda 7 milyon Euro’ya bonservisiyle birlikte alabilecek. Ozan’ın bugün İngiltere’ye giderek resmiyet kazandırması bekleniyor.

Futbolcunun menajeri bu transferin bittiğini yakın çevresine söylediği iddia edildi.

22 yaşındaki futbolcuyu Bülent Uygun'un başına geçtiği Katar ekibi Al Gharafa da istemiş ancak Ozan Katar’a sıcak bakmamıştı. Ozan'ın bugün resmen açıklanması bekleniyor.

(Cumhuriyet)

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