Ozan Tufan için 'İngiltere' iddiası

Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’u çalıştıran Hikmet Karaman, Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan’a İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın talip olduğunu ileri sürdü.

İngiliz ekibiyle yakın ilişkisi bulunan Karaman, “Crystal Palace’ın başkanı ve teknik direktörü ile görüştüm. Bana Ozan’ı birçok kez ilettiklerini ve Fenerbahçe’ye teklif sunacaklarını söylediler” diye konuştu.

Fotomaç’tan Mecit Coşkun’un haberine göre Fenerbahçe'de son dönemde yükselişe geçen Ozan Tufan, Avrupa'da birçok kulübün yakın takibinde. Bunlardan biri de Crystal Palace... Premier Lig ekibinin Ozan'ı birçok maçta scout'lara izlettiği, hakkında olumlu raporlar hazırlanan milli futbolcu için sarı- lacivertli kulüp ile resmi temas başlatacağı ortaya çıktı.

İkisiyle de yakın dost

Bu net bilgiyi teknik direktör Hikmet Karaman verdi. İngiliz kulüpleriyle iyi ilişkileri olan, tecrübeli çalıştırıcı, Crystal Palace'ın başkanı Steve Parish ve teknik direktörü Roy Hodgson ile de yakın dost. Şu an İngiltere'de olan ve bu kulübe bir ziyarette bulunan Karaman; Parish ve Hodgson'la sohbetlerinde Ozan Tufan konusunun da gündeme geldiğini aktardı.

Teklif hazırlıyorlar

Karaman, "Gerek başkan Steve Parish, gerek Roy Hodgson, Ozan Tufan'a olan ilgilerini bana uzun uzun anlattılar. Ozan'ı milli maçlar da dahil birçok maçta izletmişler. İngilizlerin çok beğendiği bir futbolcu. Ozan'ı transfer etmek için bir teklif hazırlayıp Fenerbahçe Kulübü'ne sunacaklar" açıklamasını yaptı.

Ligde 3 puanla sonuncu

9 maçta sadece 1 galibiyet alıp, 8 kez yenilen Crystal Palace, 20 takımlı Premier Lig'de 3 puanla sonuncu sırada. İngiliz ekibi tek galibiyetini 8. hafta maçında evinde son şampiyon Chelsea'ye karşı 2-1'lik skorla elde etti. Roy Hodgson'un çalıştırdığı ekip, ligde Chelsea'den başka hiçbir takıma gol atamazken, 19 gol yedi.

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 11 maçta forma giyen 22 yaşındaki Ozan, 2 gole imza attı.