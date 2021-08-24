Ozan Kabak, Serie A yolunda

Schalke 04'ten ayrılması beklenen milli stoper Ozan Kabak, Serie A ekibi Torino'nun listesine girdi.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Schalke'den Liverpool'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Kabak, İngiliz ekibinden ayrılmıştı.

Schalke'den de ayrılması beklenen Ozan Kabak'ın yeni adresi Serie A olabilir.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun verdiği bilgiye göre Serie A ekiplerinden Torino'nun Schalke'ye resmi teklif yaptığı ifade edildi. Haberde, Alman kulübünün Ozan Kabak'tan bonservis geliri elde etmek istemesi nedeniyle görüşmelerin tıkandığı bilgisi de yer aldı.

Ozan Kabak ile daha önce bir başka Serie A ekibi olan Roma'nın da ilgilendiği iddia edilmişti.