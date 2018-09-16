Ozan Kabak, Lokomotiv Moskova maçında da sahada olacak

Galatasaray'ın Kasımpaşa’yı 4-1 yendiği maçta en büyük kazanımı olarak görünen genç stoper Ozan Kabak, performansıyla göz doldurdu.

Habertürk' ün haberine göre, savunmaya takviye gelmeyince altyapıdaki futbolculardan faydalanmak isteyen Fatih Terim, tıpkı üçüncü dönemindeki Semih Kaya örneğinde olduğu gibi Ozan’ı da ilk 11’in değişilmez oyuncusu olması için kolları sıvadı.

Maçın ardından özel olarak görüştüğü Ozan’a tebriklerini ileten deneyimli antrenör, Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi’ndeki Lokomotiv Moskova karşılaşmasında da genç oyuncuyu düşünüyor.