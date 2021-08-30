Ozan Kabak'a Premier Lig'den teklif

Geçen sezonun ikinci yarısını Liverpool'da kiralık geçiren Ozan Kabak yeniden Premier Lig'e gidebilir.

Bonservisi Schalke'de bulunan milli stoper geçen sezonun devre arasında Liverpool'a kiralanmış ancak sezon sonunda İngiliz devi oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Torino'nun milli stoper için yaptığı 1 milyon euro'luk kiralama teklifinin reddedilmesinin ardından Premier Lig'in yeni ekibi Norwich City, Ozan Kabak için resmi teklifte bulundu.

Müzakereler devam ederken Ozan Kabak'ın ilerleyen saatlerde Schalke'den ayrılması bekleniyor.

21 yaşındaki futbolcu 2019 yazında Stuttgart'tan 15 milyon euro karşılığında Schalke'ye transfer olmuştu.