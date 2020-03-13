Ozan Kabak 32 milyon Euro oldu

Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen milli oyuncu Ozan Kabak, güncel bonservis değerini 32 milyon Euro'ya yükseltti.

Almanya merkezli bir piyasa değer belirleme şirketi, 20 yaşındaki futbolcunun bonservisini yaptığı güncelleme ile 32 milyon euroya yükseltti.

Ozan’ın sezon başı 15 milyon Euro olan değeri ocak ayında 22 milyon Euro olarak açıklanmıştı. Böylece milli futbolcu sezon başından beri 17 milyon Euro değer kazandı. Sakatlığından dolayı 3 ay sahalardan uzak kalacak olan Ozan 19 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Bu arada eski milli oyuncu Nuri Şahin değer kaybetmeye devam ediyor. 31 yaşındaki futbolcunun güncellenen bonservis bedeli 1 milyon Euro düşüşle 1.5 milyon Euro’ya geriledi.