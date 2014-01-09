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Ozan Güven'den Pelin Karahan yanıtı: Ben karaktersiz miyim!

Ozan Güven, Pelin Karahan'la aşk yaşadığı dedikodularına sert yanıt verdi

09 Ocak 2014 12:25

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Rüstem Paşa'yı canlandıran Ozan Güven, rol arkadaşı Pelin Karahan’la ilişkisi olduğu iddialarıyla ilgili olarak, “Benim bir çocuğum var ve 40 yaşındayım. Bu saatten sonra kalkıp da 25 yaşındaki bir kızla aşk yaşayacak kadar karaktersiz miyim” dedi.

Oyuncu Ozan Güven, önceki akşam arkadaş grubuyla Asmalımescit'teydi. Bir ara mekan dışına çıkıp uzun bir telefon görüşmesi yapan ünlü oyuncu, telefonu kapattıktan sonra Pelin Karahan'la ilgili soruları yanıtladı.

 

‘Karaktersiz miyim’

 

Dizideki rol arkadaşı ile adının anılmasına öfkelenen Güven, şöyle dedi: "Prensip meselesi, ben kesinlikle aynı sette olduğum, birlikte çalıştığım bir insanla aşk yaşamam. Ayrıca benim bir çocuğum var ve 40 yaşındayım. Bu saatten sonra kalkıp da 25 yaşındaki bir kızla aşk yaşayacak kadar karaktersiz miyim! Böyle bir şey söz konusu olamaz, aramızda aşk falan yok."

 

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