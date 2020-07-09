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Ozan Güven’in uzaklaştırma kararına itirazını mahkeme reddetti

09 Temmuz 2020 10:50

 
Oyuncu Ozan Güven’in, sevgilisi Deniz Bulut’u darbettiği için hakkında verilen 2 ay uzaklaştırma kararına yaptığı itiraz reddedildi.

Oyuncu Ozan Güven’e Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 ay uzaklaştırma kararı verilmişti.

Evrensel'de yer alan habere göre Oyuncu, karara avukatı aracılığıyla itiraz etti. Güven ayrıca, Bulutsuz’un kendisini darbettiği iddia ettiği fotoğrafları da dosyaya ekledi.

Oyuncunun itirazı mahkeme tarafından reddedildi. Verilen tedbir kararının olayla uyumlu ve yasaya uygun olması nedeniyle itirazın reddine karar verildiği, gerekçeli kararda belirtildi. 

Bulutsuz, Güven’in 13 Haziran’da İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Levent’te bulunan evinde kendisini darbettiğini belirterek İstanbul başsavcılığına başvurmuştu. Güven ise suçlamayı reddetmiş, Bulutsuz’un kendisine saldırdığını iddia etmişti.

İnceleme sonrası rapor hazırlayan bilirkişi, kameraların 7/24 esasına göre çalıştığını, 500 GB kapasiteli harddiskte olay gününe ait görüntülerin bulunmadığını ifade etmişti. 

 

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