Ozan Doğulu'ya 10 ay hapis cezası

“Uyuşturucu madde kullanmak” ve “Uyuşturucu kullanımına yer temin etmek” suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan müzisyen Ozan Doğulu hakkındaki davayı karara bağlayan mahkeme Doğulu’yu “Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Doğulu 5 yıl içinde aynı suçu işlemezse dava ortadan kalkacak. Mahkeme, “Uyuşturucu kullanımına yer temin etmek” suçundan ise Ozan Doğulu’nun beraatine karar verdi.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ozan Doğulu’nun da arsında bulunduğu 7 sanık katılmadı.

'Beraatlerine karar verilsin'

Duruşmada hazır bulunan sanık avukatları ise müvekkillerini Mahkeme, uyuşturucu kullanmadığını belirterek beraat kararı verilmesini talep etti.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, Ozan Doğulu’nun da arasında bulunduğu 7 sanığı “Uyuşturucu kullanmak” suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra bu cezayı 10 ay hapis cezasına indiren mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanıklar 5 yıl içerisinde ayın suçu işlemezlerse dava ortadan kalkacak. Mahkeme ayrıca aralarında Doğulu’nun da bulunduğu 4 sanığın ise “Uyuşturucu kullanımı için yer temin etmek” suçundan beraat kararı verdi.