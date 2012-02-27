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Dünya

Ozan Doğulu: Uyuşturucu kullandım ama yurtdışında!

Şimdiye kadar kullanıcısı olarak müzisyenden işadamına kadar 4 kişinin bilgisine başvuran polis, aynı soruşturmada iki ünlü kişinin de ifadesine başvuracak.

27 Şubat 2012 17:29

 

T24 - Sosyeteye kokain satan 8 kişilik şebekeden uyuşturucu satın alıp kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan müzisyen Ozan D'nin polise "Yurtdışında uyuşturucu kullandım, ama Türkiye'de kullanmadım" dediği öğrenildi.
 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 aylık projeli bir çalışmanın ardından Etiler, Arnavutköy ve Bebek'te sosyeteye uyuşturucu satan bir şebekenin izine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, Kamil S.A'nın peşine düştü. 23 Şubat gecesi Etiler'de bir alışveriş merkezinin önünde Kamil S.A'nın Uğur B'den uyuşturucu aldığı görüldü. Uyuşturucu alışverişi sırasında düzenlenen operasyonda Kamil S.A., ve Uğur B., gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda 46 adet mini poşet içinde 31 gram kokain, 6 bin TL, ve 300 ABD Doları ele geçirildi.
 
Operasyonların devamında şebekenin üyesi olduğu tespit edilen Selim B., Beytül B., Hasan K., Sertip K., Ramazan F., Mehmet E., de gözaltına alındı. Elebaşılığını Hasan K'nın yaptığı 8 kişilik şebeke, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yetkililer, Hasan K., tarafından getirilen kokainin ünlü isimlerle samimiyeti bulunan Kamil S.A., aracılığıyla sosyeteye satıldığı ortaya çıktı. Kamil S.A'nın kokainin ünlülere normal fiyatın iki kat fazlasına sattığı öne sürüldü.
 
 

Kokain satın alanların bilgisine başvuruldu

 
 
Şebekeyle irtibata geçip kokain satın aldığı belirtilen ünlü isimler de tek tek gözaltına alınıp bilgisine başvuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kullanıcıların arasında işadamı Engin Y., müzisyen Ozan D., müzisyen Kutlucan Ş., ve işadamı Cenker Ü., de bulunuyor. Kullanıcılardan Ozan D'nin polise verdiği ifadede "Yurtdışında uyuşturucu kullandım. Ama Türkiye'de kullanmadım" dediği öğrenildi. 4 kullanıcı ifadeleri alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.
 
Bu kişilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının anlaşılması için saç örneklerinin alınıp inceleneceği belirtildi. Öte yandan kullanıcı olduğu tespit edilen işadamı Mehmet D., ve eski mankenlerden Ayşe S.E'nin de önümüzdeki günler de ifadesinin alınacağı bildirildi.
 
Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişilik şebekenin üyeleri de dün adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden Kamil S.A., Hasan K., Ramazan F., Mehmet E., ve Uğur B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
 

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