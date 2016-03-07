Ozan Çolakoğlu’ndan Gülşen’e 150 bin liralık tek taş

Gülşen ve aranjör sevgilisi Ozan Çolakoğlu önceki gece nişanlandı. Çolakoğlu’nun isteme gecesinde nişanlısına taktığı tektaşın maliyetinin 150 bin TL olduğu iddia edildi.

Bebek’te oturan ailesinden Gülşen’i isteyen Ozan Çolakoğlu, evlilik sürecinde her şeyin kusursuz olması için bütün detaylarla tek tek ilgileniyor.

Milliyet’in haberine göre, Çolakoğlu, nişanlısı Gülşen’le ağustos ayında nikâhlarını yurtdışında kıyacak. Birçok ünlü çift gibi düğünleri yurtdışında yapacak olmasına rağmen Gülşen’in isteğiyle Türk örf ve adetlerine göre evlilik süreci geçirecek. Düğünden önce kına merasimi ise İstanbul’da olacak. Kınadan hemen sonra birkaç hafta içinde belli olacak yurtdışındaki düğüne ise Çolakoğlu ve Gülşen aileleri çıkarma yapacak.

50 kişi katılacak

Yaklaşık 50 kişinin katılması planlanan düğün için çift, yurtdışındaki mekânları incelemeye başladı. Yurtdışındaki düğünde ise Tarkan’ın sahne alabileceği öğrenildi. Çolakoğlu’nun isteme gecesinde nişanlısına taktığı tektaşın maliyetinin 150 bin TL olduğu iddia edildi.

“Bir kızım vardı şimdi iki oldu”

Çiftin nişan yüzüklerini Ozan Çolakoğlu’nun babası Hüseyin Çolakoğlu taktı. Baba Çolakoğlu, yüzükleri takarken, “Bir kızım vardı şimdi iki tane oldu. Bir ömür birlikte sevgi, saygı ve huzurla yaşayın” dedi.