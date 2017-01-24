Özal'ın yazlığı yıkıldı, yenisi yapılacak; korumaya aldırdığı koylar imara açılıyor!

8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği Muğla Marmaris Okluk Koyu'ndaki Cumhurbaşkanlığı konutu yıkıldı. Özal'ın özel kanunla korumaya aldırdığı Gökova'daki koyların imara açılacağı belirtildi. Özal’la çalışan isimlerin karara tepkili olduğu aktarıldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 4 oda 1 salon, 230 metrekarelik konutun yerine lüks ve görkemli yeni konukevi yapılması planlanıyor. Bu amaçla 2017 yatırım programına ödenek konuldu.

Gökova katlediliyor

Konutun yıkıldığını açıklayan Özal'ın Çevre ve Turizm Başdanışmanı Can Pulak, "Özal döneminde benim onarttığım bu küçük kulübenin yerine büyük binalar yapılacak. Karacasöğüt, Longöz, Yediadalar, Kandilli ve Küfre koyları imara açılıyor. Buralara yeni yollar yapmak için kesilecek ağaçlar işaretlenmiş bile" dedi ve şu bilgiyi verdi:

"Gökova son günlerini yaşıyor. O muhteşem koyların bazıları imara açılıyor, köy yolları genişleyecek diye ağaçlar kesiliyor. O mütevazı konutu da yıktılar. Bu konutu ben yaptırmıştım. ABD Başkanı'nın Camp-David modelini örnek aldık. Bekçi kulübesini mütevazı bir konut yaptık. Özal yazın burada huzurlu bir çalışma ortamı bulurdu. Mavi tura çıkan kişilerle iç içe olur, saatlerce yüzerdi. Milli değerdi"

"Beddua ediyorum"

Ankara'da yetkililerle görüşeceğini söyleyen Pulak, “Gökova'ya kıymasınlar. Doğa katliamı olur” dedi. Turizm eski Bakanı Bahattin Yücel de “Okluk Koyu'nda Özal'ın küçük kır evinin yerine büyük bir devlet konukevi inşasına hazırlanılıyor.

400 çalışanı olan, dev bir kompleks yapılacak. Gökova'da geri dönüşü olmayacak bir talan olacak” diye konuştu. Özal döneminin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyülelçi Kaya Toperi ise “Beddua okuyorum. Allah'a havale ediyorum” dedi.

Özal, yabancı devlet liderlerini ağırlamıştı

Dört oda, 1 salon olan Okluk Konutu 230 metrekareden oluşuyordu. Özal, bu konutta 4 yıl yaz çalışmalarını sürdürdü. Vefat edince konukevi boş kaldı.

Beton bir iskele ve helikopter pisti olan konutu yıllarca Okluk Muhafız Takım Komutanlığı koruma altında tuttu. Konukevi dönemin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Perez de Cuellar, Yunanistan Başbakanı Konstantin Mitçotakis, İsveç, İtalya ve Rusya başbakanları, Norveç ve İngiltere dışişleri bakanları gibi pek çok devlet adamını ağırladı. Konut, Özal'dan sonraki Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan tarafından kullanılmadı.