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'Özal'ın saç teli üzerinde inceleme sürüyor'

Adli Tıp Kurumu Başkanı: Soruşturmayı yürüten savcılılık tarafından gönderilen Özal'ın saç tellerini inceledik. Ne olup bittiğiyle ilgili savcımıza bilgi veriyoruz

25 Mart 2013 14:02

Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce, Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada ''Saç tellerinde kök bulunamadı. Kimyasal inceleme yapılamıyor, biyolojik inceleme yapılacak'' iddialarını yalanladı, incelemenin sürdüğünü söyledi.
 
Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce, Turgut Özal'ın saç tellerindeki incelemeye ilişkin, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin Ali Tıp Kurumu kaynaklı olmadığını ifade ederek, ''Soruşturmayı yürüten savcılılık tarafından gönderilen Özal'ın saç tellerini inceledik. Ne olup bittiğiyle ilgili savcımıza bilgi veriyoruz. Çalışmalar sürüyor. Arkadaşlarım yaptıkları çalışmaları iletiyorlar. Sonuçta onlar 'tamam' deyince çalışmamız bitecek. Bu bizim bir vakamız. Arkadaşlarla 'tamam' deyince raporu göndereceğiz'' dedi.

''Saç tellerinde biyolojik inceleme yapılacak, kimyasal inceleme yapılamıyor, kök bulunamadı'' gibi haberlerin doğru olmadığını belirten İnce, bilgileri savcıyla paylaştıklarını söyledi.

İnce, ''Bizim neyi nasıl yapacaklarımız deklarasyonda yazılı. Bu bilgiler nasıl değerlendiriliyor bilmem, ama bunlar doğru değil. Nasıl çıkıyor bilmiyorum'' diye konuştu.

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