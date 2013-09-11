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Özal'ın ölümüne ilişkin davada duruşma ertelendi

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 'sağlık sorunlarını' gerekçe gösteren Ersöz ile iddianamede 'müşteki' olarak yer alan Özal'ın eşi Semra Özal ile oğlu Ahmet Özal katılmadı

11 Eylül 2013 15:27


8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin davada, Tuğgeneral Levent Ersöz hakkındaki beraat talebi reddedilerek, duruşma 9 Aralık'a ertelendi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "sağlık sorunlarını" gerekçe gösteren Ersöz ile iddianamede "müşteki" olarak yer alan Özal'ın eşi Semra Özal ile oğlu Ahmet Özal katılmadı.

Duruşmada, Ersöz'ün avukatı Hulusi Coşkun ile Semra Özal'ın avukatları Hasan İşgüzar ve Hande Zeynep Dursun hazır bulundu.

 

Duruşmanın gizli yapılması talebi

 

Avukat Coşkun, gizli tanıkların, ifadelerinde, Semra Özal'ın onur, kişilik ve namusuna yönelik iddialarda bulunduğunu savunarak, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun  (CMK) 182/2. maddesi gereğince duruşmanın gizli yapılması talebinde bulundu.

Gizli tanıkların, "Özal'ın eşi tarafından öldürüldüğünü ima ettiğini, Ahmet Özal'ın da bu süreçte birtakım pazarlıklar yaptığını, olayın ifşa edilmemesi için çaba gösterdiğini öne sürdüğünü" kaydeden Coşkun, "Cumhurbaşkanlığı yapmış Turgut Özal'ın ailesinin bu şekilde tartışılmasının genel ahlakla bağdaşmayacağını düşünüyoruz. İddinamede de gizlik tanık iddialarına yer verilmemiştir. Duruşmalar gizli yapılsın" dedi.

Özal ailesinin avukatı Hasan İşgüzar da gizlik tanık iddialarının basında yer aldığını belirterek, "Her şey tartışılsın, takdir mahkemenindir" dedi.

Cumhuriyet Savcısı Sadık Bayındır, mevcut dosyada duruşmanın gizli yapılmasını gerektiren şartların bulunmadığını ifade ederek, duruşmaların gizli yapılması talebinin reddini istedi.

Mahkeme, duruşmanın gizli yapılması talebini reddederek, duruşmaya devam etti.

 

Beraat talebi reddedildi

 

Genelkurmay Başkanlığından gelen yazıda Türkiye Ulusal Stratejiler ve Hareket Dairesinin (TUSHAD) olmadığının, beyaz ve siyah kuvvetlerin bulunmadığının belli olduğunu savunan Avukat Hulusi Coşkun, müvekkilinin, Özal'ın öldüğü tarihte Şırnak'ta görevli olduğunu ve Ankara'ya hiç gelmediğini söyledi.

Toplanan delillere göre mahkumiyet dışında bir kararın verilebileceğine işaret eden Coşkun, "Yargılamanın bu çerçevede daha fazla uzamaması kapsamında müvekkilim hakkında beraat kararı verilerek sonuçlandırılmasını istiyoruz. İddianamenin, müvekkille ilgisi bulunmaması nedeniyle okunacaksa da atlanarak okunmasını talep ediyoruz" dedi.

Ersöz, iddaanamede, 765 sayılı TCK'nın "Cumhurbaşkanına suikasta" ilişkin 156. maddesi ile suçlandı. Maddede, "Reisicumhur hakkında suikastta bulunanlarla, buna teşebbüs edenler fiilleri teşebbüsü tam derecesinde ise ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasıyla, nakıs ise müebbet ağır hapis ile cezalandırılır" deniliyor.

Levent Ersöz, Ergenekon Davası'nda da 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ersöz'ün beraat ettirilmesi talebi reddedilerek, duruşma 9 Aralık saat 09.00'a ertelendi.

 

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