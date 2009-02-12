Özal’ın doktoru servetini genç sevgilisine kaptırdı

Merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal ve baba Bush’un da doktoru olan 77 yaşındaki Prof. Dr. İsmet Karacan, kendisinden 40 yaş küçük bankacı sevgilisi hakkında milyonlarca dolarlık serveti ve evlerini üzerine geçirdiği gerekçesiyle dava açtı



ABD’deki Houston Medical Center’da görev yapan dünyaca ünlü doktor Prof. Dr. İsmet Karacan şu günlerde genç sevgilisine kaptırdığı servetini kurtarmakla uğraşıyor.



Merhum Cumhurbaşkanları Cemal Gürsel ve Turgut Özal’la birlikte ABD eski başkanlarından baba George Bush’un da doktorluğunu yapan 77 yaşındaki Prof. Dr. İsmet Karacan 2003 yılında bankacı Nermin Özcan (37) ile tanıştı. Özcan, Prof. Karacan’a borsada son derece bilgili olduğunu ve etkili dostları bulunduğunu söyleyerek “Paranızı işleteyim, çok kazançlı yatırımlar yapalım” dedi. Genç kadın hakkında güvendiği kişilerden olumlu görüş alan Karacan bu teklifi kabul etti.



Maddi ilişki aşka dönüştü!



İddiaya göre Karacan’la Özcan arasındaki ilişki zamanla duygusal bir hal almaya başladı. O dönemde eşine açtığı boşanma davasını kaybeden Karacan’a Özcan “Türk kanunlarına göre, edinilmiş mallarda eşinizin de hakkı var. Malları benim üzerime aktarırız, böylece eşinize kaptırmamış olursunuz” dedi. Prof. Karacan bu talebi de geri çevirmedi. Karacan’dan vekaletname de alan genç bankacı, Karacan’ın banka hesapları ile mülklerini, kendisi ve yakınlarının üzerine geçirmeye başladı. Kardeşi, hizmetçisi ve hatta 3. kişiler adına hisse senedi alıp, banka hesapları açtı.



Karacan, dolandırıldığını, başkanı olduğu International Sleep Research Foundation’un hesaplarının bulunduğu finans şirketinin kendisi ile bağlantıya geçmesinden sonra öğrendi. Özcan’ın, vakıf hesaplarındaki parayı, banka banka dolaştırarak kendi hesabına aktardığı, 2006’da banka hesaplarından Karacan adının kaybolduğu tespit edildi. Karacan’ın kaybolan adının yerini, Özcan’ın ilkokul öğretmeni olan kız kardeşi Nesrin Dervişoğlu’nun aldığı görüldü.



Öğrendiği “gerçeklerle” şok olan Prof. Karacan, sevgilisi Özcan ve kız kardeşi Dervişoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ve Sarıyer 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde “alacak davası” açtı. Karacan’ın avukatı Ali Rıza Dizdar, Özcan’ın Sarıyer Uyum Sitesi’ndeki evi, babası Salim Özcan’ın, Heybeliada’daki evi de kız kardeşi Nesrin’e “emanet” olarak verdiğini, bir daire ile Elit Rezidans’ta bir taşınmazı da kendi üzerine geçirdiğini iddia etti. Dizdar, Karacan adına alınan hisse senetlerinin 2 milyon dolarlık kısmının Nermin Özcan, 1 milyon dolarlık kısmının ise Nesrin Dervişoğlu’nun üzerine geçirildiğini ileri sürdü.

