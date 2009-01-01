Özal’ı yaralamaya 20 yıl

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a başbakan olduğu dönemde ANAP kongresinde ateş ederek elinden yaralayan Kartal Demirağ, yargılandığı uyarlama davasında 20 yıl hapis cezası aldı.



Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına hükümlü Kartal Demirağ ile kendisine Ankara Barosu Başkanlığı’nca müdafi tayin edilen avukatı katıldı.



Mahkeme heyeti, hükümlü Kartal Demirağ’ın sübut bulan ve Ankara DGM’nin 1988/127 karar sayılı ve 23 Kasım 1988 tarihli ilamındaki sabit kabul edilen “kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs” suçundan eylemine uyan ve lehine olan 5237 sayılı TCK’nın 82/1. maddesinin (a) ve (g) bentleri gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildiğini açıkladı.



Mahkeme, hükümlünün eyleminin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını göz önüne alarak, Demirağ’ın TCK’nın 35/2. maddesi uyarınca takdiren 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



İndirim uygulanmadı



Demirağ’ın geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nazara alındığında cezasında indirim yapılmasının hükümlü üzerinde olumlu etkisinin bulunmayacağı kanaatine varan mahkeme, Kartal Demirağ hakkında TCK’nın 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığını kararlaştırdı.



Yargıtay iki kez kararı bozdu



ANAP’ın 18 Haziran 1988’deki 2. Büyük Kongresinde dönemin Başbakanı Turgut Özal’ı silahla elinden yaralayan Demirağ, 20 yıl hapisle cezalandırılmıştı.



Cezasının beşte birini yatarak, 1992’de şartlı tahliye olan Demirağ, işlediği bir başka suçun ardından, tahliye şartlarına uymadığı için Özal’a suikastten çarptırıldığı cezayı çekmek üzere tekrar cezaevine konulmuştu.



TCK’daki değişikliğin ardından cezasının uyarlanması için mahkemeye başvuran Demirağ, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince daha önce yeni TCK’nın 82/1(a) ve (g) bentleri uyarınca “yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, bu cezayı eylem teşebbüs aşamasında kaldığından TCK’nın 35/2. maddesi uyarınca 20 yıl hapis cezasına çevirmişti.



Mahkemenin kararı, Özal’ın mirasçılarına tebliğ edilmediği gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozulmuştu.



Daha sonra Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir kez daha görülen davada, Demirağ aynı cezaya çarptırılmış, ancak karar, Demirağ’ın mahkeme huzurunda beyanı alınmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından tekrar bozulmuştu.

