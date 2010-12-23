-ÖZAL SORUŞTURMASINDA 3 DOKTOR İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Hacettepe Üniversitesinde Özal'a müdahale eden doktorlardan 3'ü ''tanık'' sıfatıyla ifade verdi. Hacettepe Üniversitesinde görevli doktorlar Hilmi Özkutlu, Kubilay Varlı ve Celal Çeliktaşar, sabah saatlerinde Ankara Adalet Sarayı'na geldi. Soruşturmayı yürüten Hüseyin Görüşen tarafından ifadelerinin alınması yaklaşık 2 saat süren doktorlar, ayrı ayrı adliyeden ayrıldı. Doktor Özkutlu, basın mensuplarının ''Savcı size neler sordu?'' şeklindeki sorusuna ''Onu savcıya sorun. Benimle ilgili değil'' dedi. Özkutlu, ''Sizden birkaç şey alabilir miyiz?'' sorusuna da ''Alacak bir şey yok. Ben doktorum kardeşim'' diye yanıt verdi. ''Raporların kaybolduğu iddialarına'' ilişkin soruyu ise Özkutlu, ''Onu bilemiyorum. Savcı beye sorun'' şeklinde yanıtladı. Doktor Kubilay Varlı ise Özal'ın ölümüne ve hekim olarak o gün gördükleri tıbbi duruma ilişkin sorular sorulduğunu belirterek, bu konulara ilişkin bilgiler verdiğini söyledi. ''Peki tıbbi durum neydi?'' sorusu üzerine Varlı, ''Çıkan şeylere göre öğrenirsiniz. Savcı beye anlattım'' dedi. ''Zehirlenme iddialarının sorulup sorulmadığı'' şeklindeki soruya da Varlı, ''Sordular, ama o konuda bilgimiz yok. Tıbbi olarak onu tespit edemiyorsunuz'' diye yanıt verdi. -''BÜTÜN OLAY KALP KRİZİ GİBİ GÖRÜNÜYORDU''- ''Dış görünüşü itibariyle de zehirlenme bulgusu var mıydı?'' sorusunu ise Varlı, ''Bilemiyorum. O telaş içinde öyle bir düşüncemiz olmadı ama bütün olay kalp krizi gibi görünüyordu'' şeklinde yanıtladı. ''Tıbbi açıdan kalp krizi ile zehirlenme fark eder mi? İkisinin bulguları aynı mıdır yoksa?'' sorusu üzerine Varlı, ''Farklıdır ama yani bazı şeyleri o anda kaçırabilirsiniz. Ama zehirlenme belirtisi gibi bir şey hatırlamıyorum. Çok zaman geçti. Ama yoktu. O günkü kayıtlarımızda da yok'' diye konuştu. ''Tahlillerden bir şey tespit edildi mi?'' sorusuna da Varlı, ''Kan tahlilleri, kalple ilgili problemleri yansıtan dışında başka bulgu yoktu'' dedi. Varlı, başka bir soru üzerine de Özal'ın vefatına ilişkin raporların herkeste bulunduğunu söyledi. ''O gün bir şüphe tespit etmiş miydiniz sayın Cumhurbaşkanının ölümüyle ilgili?'' sorusuna ise Varlı, ''Hayır, hayır'' diye yanıt verdi. ''Peki ailenin böyle iddiaları gündeme getirmesini siz nasıl değerlendirirsiniz?'' sorusu üzerine Varlı, ''Ben bunu değerlendirmem. Hekim olarak ben görevimi yaptım'' dedi. Doktor Celal Çeliktaşar ise basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde görevli diğer doktorun ise önümüzdeki hafta ifadesine başvurulacağı kaydedildi.