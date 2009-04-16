Özal ölümünün 16. yılında yarın anılacak

Anavatan Partisi Kurucu Genel Başkanı, Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ölümünün 16. yılında çeşitli etkinliklerle anılacak.



Özal için yarın ilk olarak İstanbul'daki Anıtmezarı başında devlet töreni düzenlenecek. Törene, Anavatan Partisi Genel Başkanı Salih Uzun ve partililer de katılacak.



Turgut Özal için parti genel merkezinde de anma toplantısıdüzenlenecek.



ANAVATAN İstanbul İl Başkanlığınca Eyüp Sultan Camisi'nde ve Malatya İl Başkanlığı'nca Turgut Özal'ın memleketi Malatya ile Kayseri Hunat Camisi'nde yarın, Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği tarafından da İstanbul Sultan Ahmet Camisi'nde 19 Nisan Pazar günü mevlit okutulacak.

